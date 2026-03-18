S2B 활용 협약 체결… 교육·보육 집중 환경 조성 기대

부산시교육청이 부산지역 어린이집의 올바른 계약문화 정착을 위해 관계 기관과 손을 맞잡았다.

부산교육청은 지난 17일 오후 교육청 회의실에서 한국교직원공제회, 부산시어린이집연합회와 함께 업무협약을 체결했다.

부산교육청이 어린이집 계약문화 정착을 위한 업무 협약을 체결하고 있다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 협약은 한국교직원공제회가 운영하는 전자조달시스템 S2B(학교장터)를 활용해 어린이집 계약업무의 표준화를 지원하고, 행정 부담을 줄여 교육과 보육에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

특히 이번 협약은 정부의 책임형 유보통합 정책에 발맞춰 교육청과 전자조달시스템 운영기관, 어린이집 연합회가 함께 협력하는 전국 최초 사례로, 정책 추진의 새로운 협력 모델이다.

협약에 따라 부산교육청은 어린이집 계약문화 정착을 위한 S2B 활성화 행정 안내와 활용 교육을 지원하고, 교육·보육 중심 환경 조성을 위한 협력을 추진한다.

한국교직원공제회는 어린이집의 S2B 시스템 가입 지원과 함께 활용 교육 시 강사 지원 및 안내서 제공, 맞춤형 모음전과 기획전 운영 등을 맡는다.

부산시어린이집연합회는 현장 의견을 수렴·전달하고, 소속 어린이집의 S2B 가입과 활용을 독려하는 한편, 현장 적용 사례를 공유해 협약의 실효성을 높일 계획이다.

AD

김석준 교육감은 "이번 협약은 전자조달시스템 S2B를 통해 어린이집의 체계적인 계약 운영 기반을 마련하고 업무 부담을 줄이는 계기가 될 것"이라며 "어린이집이 아이들의 성장과 교육·보육에 더욱 집중할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>