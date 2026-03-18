다이소 모바일상품권 선착순 제공

웅진컴퍼스는 운영하는 학원 관리 플랫폼 '랠리즈(Rallyz)'가 학부모 회원을 대상으로 카드 등록 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 랠리즈의 학원비 결제 시스템 개편을 기념해 마련됐다. 랠리즈는 카드 등록 결제와 카카오페이, 네이버페이 등 간편결제 서비스를 보다 안정적인 결제 인프라에서 이용할 수 있도록 시스템을 개선했다.

웅진컴퍼스는 운영하는 학원 관리 플랫폼 '랠리즈(Rallyz)'가 학부모 회원을 대상으로 카드 등록 이벤트를 진행한다. 웅진컴퍼스 AD 원본보기 아이콘

오는 31일까지 랠리즈 앱에서 학원비 간편결제를 위한 카드를 등록하면 자동 응모된다. 총 3333명에게 다이소 모바일상품권 3000원을 선착순 증정한다.

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서종윤 웅진컴퍼스 대표는 "결제 시스템 개편은 랠리즈를 이용하는 학원장과 학부모의 편의성을 동시에 높이기 위한 플랫폼 고도화 과정의 일환"이라며 "기능과 혜택을 지속해서 확대해 랠리즈를 교육 현장에서 신뢰받는 플랫폼으로 성장시키겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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