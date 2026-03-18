우체국 집배원이 교통사고로 의식을 잃은 시민의 생명을 지킨 사연이 뒤늦게 전해졌다.

유상범 집배원이 업무를 시작하기 전 화이팅을 외치며 기념촬영 하고 있다. 우정사업본부 AD 원본보기 아이콘

18일 우정사업본부(우본)에 따르면 서울강남우체국 유상범 집배원은 지난 12일 오전 8시 40분께 서울 강남구 학여울역 인근을 지나던 중 도로를 주행하던 승용차와 SUV 차량 간의 교통사고를 목격했다.

당시 현장에서는 사고 차량 1대가 멈추지 않고 서행하듯 앞으로 진행하는 중이었다. 이를 이상하게 여긴 유 집배원은 차량을 따라 주행, 차 안에 운전자가 의식을 잃은 것을 확인했다.

사고 이후에도 멈추지 않던 차량은 인도 방지 턱에 부딪히면서 멈춰 섰다. 이 과정을 지켜본 유 집배원은 119에 신고하는 동시에 차량의 문을 두드려 운전자를 깨웠고 운전자가 깨어났을 때는 상태를 확인한 후 편안하게 호흡할 수 있게 도왔다.

유 집배원은 사고로 정체된 도로 위에서 교통정리까지 도맡았다. 그가 현장을 벗어난 것은 경찰차가 도착해 사고 현장을 인계받은 이후다. 무심히 지나칠 수 있었던 사고 현장에서 인명을 구한 것은 물론 출근길 도로가 정체되지 않도록 조치한 후 본연의 자리로 복귀한 것이다.

유 집배원은 "운전자가 의식을 잃은 상태인 것을 확인하고 '자칫 큰 사고로 이어질 수 있겠다'는 생각에 가던 길을 멈추게 됐다"며 "운전자가 의식을 되찾은 후 교통정리를 한 것은 공무원으로서 혼란스러운 상황을 지나칠 수 없었기 때문"이라고 말했다.

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한편 유 집배원은 이날 선행 외에도 평소 연탄 봉사와 장애인복지관 방문 봉사 등 사회적 약자를 돕는 일에 적극적으로 참여해 왔던 것으로 전해진다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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