경기도교육청이 16~17일 이틀간 교육지원청 의회 담당 팀장 및 직원 50여명을 대상으로 '권역별 의회 대응 역량 강화 연수'를 실시했다.

이번 연수는 지역 중심 의정 활동이 확대되는 상황에 대응해 교육지원청의 의회 업무 수행 역량을 높이고 도교육청과 교육지원청 간 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

연수에서는 ▲경기도의회 조직 및 운영 체계 ▲도교육청 의회 업무 처리 절차 ▲의회 요구자료 작성 방식 ▲국회 국정감사 대응 흐름 등 의회 대응에 필요한 실무 중심 교육이 진행됐다.

경기도교육청이 16~17일 이틀간 교육지원청 의회 담당 팀장 및 직원 50여명을 대상으로 '권역별 의회 대응 역량 강화 연수'를 실시했다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 외에도 도교육청은 상시 소통이 가능한 모바일 기반 업무 공유체계를 구축하고 교육지원청 실무자가 직접 참여하는 실무협의체(TF)를 구성해 '의회 업무 가이드라인'을 공동으로 마련할 계획이다.

도교육청 관계자는 "이번 연수를 통해 도교육청의 의회 대응 경험과 노하우를 공유해 교육지원청의 업무 역량을 높이는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 현장 중심의 지원과 협력체계를 통해 경기도의회와의 협치 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 도교육청은 TF를 통해 마련한 '의회 업무 가이드라인'을 교육지원청에 배포하고 후속 연수를 통해 의회 대응 역량 강화를 지속적으로 추진할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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