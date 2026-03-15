"삼성전자 1위"…100대 기업 사외이사 평균 급여 9천만원 넘겼다

감소세에도 삼전 1억 7850만원 1위 차지

증가폭 현대차·감소폭 포스코홀딩스 최고

지난해 시가총액 상위 100대 기업의 사외이사 1인당 평균 급여가 9000만원을 돌파했다.

15일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2024~2025년 시총 상위 100대 기업 가운데 비교 가능한 87곳을 조사한 결과, 지난해 사외이사 1인당 평균 급여는 9122만원으로 나타났다. 이는 2024년 8799만원보다 323만원(3.7%) 오른 것이다.

기업별로는 삼성전자가 1억 7850만원으로 가장 높았다. 삼성전자 사외이사 평균 급여는 ▲2023년 2억 317만원 ▲2024년 1억 8333만원 ▲2025년 1억 7850만원으로 2년 연속 감소했다. 그러나 삼성 계열사 12곳 가운데 ▲삼성전자 ▲삼성물산 ▲삼성바이오로직스를 제외한 9곳은 사외이사 평균 급여가 늘었다.

삼성전자에 이어 SK 사외이사 평균 급여가 1억5620만원으로 그 뒤를 이었다. 2024년 1억 5200만원에서 1년 만에 420만원 올랐다. ▲SK스퀘어 1억5556만원, SK하이닉스 1억5555만원,현대차 1억5214만원 순이었다. 특히 현대차는 전년 대비 3200만원 늘어나며 평균 급여가 가장 많이 증가했다. 현대모비스를 비롯해 현대건설, 기아, 현대글로비스 등 현대차그룹 계열사 5곳도 평균 급여 증가액 상위 10곳에 이름을 올렸다.

CEO스코어는 "사외이사 평균 급여가 1억원 이상인 기업은 26곳으로 전년보다 4곳 늘어난 것으로 나타났다"며 "조사 대상 기업 가운데 53곳의 사외이사 평균 급여가 상승했다"고 설명했다.

반면 사외이사 평균 급여가 가장 많이 감소한 곳은 포스코홀딩스로, 전년보다 16.7% 감소한 1억933만원이었다. SK바이오팜(7225만원)은 전년 대비 1449만원, 삼성물산(1억원)은 약 1400만원 줄었다.

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사외이사 연봉이 높을수록 회사는 회계·법률·산업전문가 등 전문 인재를 유리하게 확보할 수 있다. 그러나 너무 높은 연봉은 사외이사의 독립성을 약화한다는 의견도 나온다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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