멕시카나치킨, 특정부위 즐기는 ‘콤보 제품’으로 맛에 즐거움 더해

대한민국 대표 치킨 프랜차이즈 ㈜멕시카나가 소비자들의 세분화된 취향을 반영해 선보인 부위별 콤보 제품 3종으로 소비자를 공략하고 있다.

멕시카나치킨 콤보 제품 출시로 가장 주목받는 메뉴는 멕시카나의 정통성을 상징하는 '1989오리진후라이드'다. 한마리와 순살로만 선택할 수 있었던 기존의 옵션에 닭다리, 윙&봉, 콤보(닭다리 반/윙&봉 반) 3종을 추가하여 동일한 맛의 치킨을 부위에 따라 자유롭게 선택할 수 있도록 했다.

이는 특정 부위만을 선호하는 최신 소비자들의 트렌드를 반영한 것으로, '1989오리진후라이드' 특유의 바삭하고 고소한 풍미를 좋아하는 부위로만 즐길 수 있게 되면서 기존 고객뿐만 아니라 폭넓은 고객층의 구매가 이어지고 있다.

멕시카나치킨은 콤보 제품 옵션 운영에 있어서도 품질 타협 없는 원칙을 고수한다. 멕시카나치킨만의 조리 노하우로 제주 지역을 제외한 전국 가맹점에서 국내산 신선육만을 사용하는 만큼 부위별 제품에서도 육즙 가득한 맛을 유지하고 브랜드 경쟁력을 확보했다는 평가다.

멕시카나치킨 마케팅본부 김용억 본부장은 "급변하는 소비 패턴과 다양해진 고객 취향에 부응하기 위해 제품 선택의 폭을 획기적으로 넓혔다."라며 "앞으로도 트렌드에 부합하는 제품 개발과 서비스 향상을 통해 고객들에게 최고의 만족과 경험을 선사할 수 있도록 노력하겠다."고 전했다.

한편, 멕시카나치킨은 외식 물가 상승 속 소비자들의 부담을 낮추기 위해 자사앱과 배달의민족 등을 통해 다양한 이벤트를 전개 중이다.

