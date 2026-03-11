10일 공단 본부서 슬로건 제막식

공단 역할과 방향성 담아

소상공인과 동행 의지 밝혀

소상공인시장진흥공단은 공단의 역할과 방향성을 담은 신규 슬로건 '소상공인의 가치 소진공이 같이 만듭니다'를 발표했다고 11일 밝혔다.

이번에 발표한 슬로건에 대해 소진공은 소상공인의 사회적·경제적 가치를 높이는 것이 곧 민생경제의 활성화로 이어진다는 인식을 바탕으로, 공단이 소상공인과 함께 성장하며 현장에서 동행하는 기관이 되겠다는 의지를 담고 있다고 설명했다. 특히 공단이 단순한 지원기관을 넘어 소상공인과 함께 문제를 해결하고 성장을 만들어가는 동반자로서 역할을 함께 하겠다는 메시지를 담아 현장 중심 정책 실행과 상생 협력의 방향성을 표현했다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장(왼쪽 세 번째)이 10일 대전 공단 본부에서 신규 슬로건을 공개하고 기념 촬영을 하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

소진공은 10일 제막식을 통해 새 슬로건을 공식 공개했다. 앞으로 공단의 주요 사업과 대외 소통 전반에 반영해 소상공인 지원 정책의 의미와 방향성을 국민에게 널리 알릴 계획이다.

인태연 소진공 이사장은 "소상공인은 우리 경제와 지역을 지탱하는 중요한 주체이며, 그 가치가 제대로 평가받을 때 민생경제도 함께 살아난다"며 "소진공은 앞으로도 현장에서 답을 찾으며 소상공인과 함께 성장하는 든든한 우군으로서, 소상공인의 가치가 더욱 빛날 수 있도록 책임 있게 역할을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



