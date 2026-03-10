"국내 다양한 대규모 행사 섬박람회 알릴 계획"

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 "조직위")는 지난 8일까지 사흘간 경기 고양시 킨텍스에서 열린 경기국제보트쇼에서 2026여수계섬박람회를 홍보했다고 밝혔다.

올해로 19회를 맞이하는 경기국제보트쇼는 해양수산부와 경기도가 공동주최하는 해양레저관광 산업 전시전이자 국내 최대 규모의 요트·보트쇼이다.

조직위는 행사장에 다섬이 트럭 홍보부스를 설치해 섬박람회 홍보영상을 상영하고, 개최 취지와 다양한 콘텐츠들을 대중에게 소개했다.

특히, 섬박람회 마스코트인 '다섬이'와 함께 포토 촬영, 볼풀 낚시 등 참여형 이벤트를 운영해 참가자들의 눈길을 끌었다.

공식마스코트인 '다섬이'를 활용한 친환경 파우치, 마스킹 테이프, 메모지 등 다양한 굿즈를 경품으로 제공했다.

조직위 김종기 사무총장은 "이번 전시회를 기점으로 국내 다양한 대규모 행사에 참여해 섬 박람회를 알릴 계획"이며 "앞으로도 다각적인 홍보마케팅으로 관광객 유치를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'라는 주제로 올해 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 펼쳐질 예정이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



