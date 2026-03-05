[유럽증시]장 초반 하락세…獨 DAX 0.58%↓
유럽증시가 5일(현지시간) 장 초반 하락세다.
이날 오후 5시 21분(한국시간) 기준 독일 DAX 지수는 전 거래일 대비 0.58% 내린 2만4065.75에 거래되고 있다.
영국 FTSE 100 지수도 전일 대비 0.21% 떨어진 1만544.97에, 프랑스 CAC 지수도 전 거래일 대비 0.51% 떨어진 8126.00에 거래되고 있다.
이민지 기자 ming@asiae.co.kr
