양 교육청 추진단 공식 상견례

'상호 존중·동등 협력' 대원칙 확인

전남도교육청 '전남광주교육행정통합추진단'과 광주시교육청 '광주전남교육행정통합실무준비단'이 5일 광주교육청에서 첫 협의회를 열고 성공적인 통합을 위한 본격적인 발걸음을 내디뎠다.

양측은 전남과 광주가 동등한 위치에서 서로 존중하며 교육행정통합을 이뤄간다는 대원칙을 재확인했다. 특히 학생과 학부모, 교직원에게 어떠한 불편함도 미치지 않도록 하고, 속도보다는 안정적인 행정 서비스를 최우선으로 삼아 현장의 혼란을 예방하는 데 뜻을 모았다.

이번 만남은 '전남·광주 통합특별시 설치 특별법' 통과 이후 양측이 공식적으로 마주한 첫 자리다. 교육행정통합의 기본 방향을 비롯해 상호 협력 방안, 안정적인 전환을 이끌 세부 일정 등이 심도 있게 다뤄졌다.

김치곤 광주교육청 실무준비단장은 "전국 최초의 광역 교육행정 통합인 만큼 대한민국 교육 자치의 새로운 지평을 여는 성공적인 모범사례가 되도록 모든 역량을 집중하겠다"며 "교육 현장의 긍정적인 기운이 스며들 수 있도록 치밀한 설계로 세심하게 준비해 나가겠다"고 말했다.

윤양일 전남 통합추진단장은 "이번 통합이 단순히 조직을 합치는 것을 넘어, 학교 현장의 교육 활동과 대민 행정이 중단 없이 이어지도록 하는 것이 핵심"이라며 "통합 과정에서 교육공동체 서비스 저하나 지원 공백으로 연결되지 않도록 기준과 절차를 촘촘히 점검하겠다"고 밝혔다.

양측은 앞으로도 정기적인 만남을 이어가며 주요 쟁점과 통합 과제들을 공동으로 살피고, 전환기에 발생할 수 있는 행정 공백을 최소화하기 위해 지혜를 모아나갈 계획이다.

