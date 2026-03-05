수학 개념·과학 독해력 동시 강화

천재교육은 초등 학습자 대상 수학 신간 '개념이 답이다'와 과학 신간 '과학도 독해가 힘이다' 2종을 선보였다고 5일 밝혔다.

'개념이 답이다'는 초등학생들이 특히 어려워하는 수학 영역을 집중적으로 다루는 교재다. 단계 구성은 자세한 개념 설명과 반복 연습을 통해 개념을 탄탄히 다질 수 있도록 설계했다.

또한 드릴 반복 학습을 위한 워크북을 제공하며, 개념 동영상과 학습 게임, 오답 노트 등 학습 지원 요소를 함께 제공해 자기주도 학습을 돕는다. 분수1, 2와 시계달력 3권 선출시 후 학생들이 어려워하는 수학 영역 9권을 순차적으로 출시할 예정이다.

'과학도 독해가 힘이다'는 교과서 지문을 활용해 과학 개념과 독해력을 동시에 기를 수 있도록 구성한 교재다. 초등부터 수능형 지문에 대비하는 독해 연습을 목표로 한다.

또한 교과서 용어 학습부터 지문 독해, 자료 독해, 개념 정리까지 단계적으로 학습하도록 설계했다. 단원별 정리와 평가, 초등 단계에서 연습하는 수능 유형 문제까지 포함해 학습의 완성도를 높였다.

천재교육 관계자는 "앞으로도 교과 학습의 본질에 충실한 콘텐츠를 지속해서 선보이며 학생들의 기초 학습 역량과 독해·문해력을 강화해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



