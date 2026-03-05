GPU 576장 수용 소형 데이터센터

하이퍼스케일급 AIDC로 확장 가능

LG그룹 기술력 집약해 환경 최적화

LG CNS가 컨테이너 하나에 그래픽처리장치(GPU) 576장을 수용하는 소형 데이터센터 'AI 박스'를 선보이며 국내외 AI 데이터센터(AIDC) 시장 확대를 가속화한다.

LG CNS는 첫 번째 AI 박스를 부산 글로벌 클라우드 데이터센터 부지에 구축한다고 5일 밝혔다. 이달 중 착공할 예정으로, 향후 2만7179㎡(약 8221평) 부지에 약 50개의 AI 박스를 집적한 대규모 캠퍼스를 조성해 국내 AI 인프라 수요에 대응한다.

AI 박스는 별도의 건물을 지을 필요가 없어 구축 기간이 짧다. 전통적인 데이터센터 구축에 약 2년이 소요되는 데 비해 AI 박스는 약 6개월이면 된다. 표준화된 패키지형 모델을 기반으로 단기간 내 데이터센터 구축이 필요한 경우 신속히 대응할 수 있다.

모듈형 방식으로 확장성도 뛰어나다. 단일 컨테이너 단위로 운영할 수 있을 뿐만 아니라 수십 개 컨테이너를 단계적으로 결합해 하이퍼스케일급 AI 데이터센터로 확장할 수 있다. 고객은 초기 투자 부담을 덜고, 필요에 따라 유연하게 인프라를 확대할 수 있다.

AI 박스는 전력 인프라를 담당하는 전기실(UPS·변압기·수배전반)과 IT 장비 운용 공간인 전산실(서버·GPU·냉각설비)로 구성된다. 외부에 발전기, 배터리실, 냉동기를 갖춰 안정적인 전력 공급과 효율적인 열 관리가 가능하다. AI 박스 1개당 서버 전력(IT 로드)은 1.2㎿ 규모로 최대 576장의 GPU를 수용할 수 있다.

AI 박스에는 LG그룹의 노하우가 집약됐다. LG CNS는 약 40년간 축적한 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 역량을 활용해 AI 플랫폼, 전력·냉각 인프라, IT 장비를 통합 설계했다. 특히 LG전자의 냉각수 분배 장치(CDU), 항온항습기, 냉동기와 LG에너지솔루션의 무정전 전원장치(UPS)용 배터리 등 고품질 냉각·전력 설비를 패키지 형태로 적용해 고전력·고밀도 AI 환경에 최적화했다.

LG CNS는 2030년까지 약 700조원 규모로 성장이 예상되는 AIDC 시장에서 AI 박스를 통해 AI 인프라 패키지 사업자로 도약한다는 전략이다. 조헌혁 LG CNS 데이터센터사업담당 상무는 "AI 서버부터 전력, 냉각, 운영까지 통합 제공하는 AI 박스는 데이터센터 사업의 새로운 패러다임을 이끌어 갈 것"이라며 "국내 시장의 성공 사례를 바탕으로 동남아시아, 북미 등 글로벌 시장으로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



