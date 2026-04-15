현지 생산 확대 북미 공급망 대응력 강화

현대글로비스 현대글로비스 close 증권정보 086280 KOSPI 현재가 223,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 219,500 2026.04.15 개장전(20분지연) 관련기사 현대글로비스, VLCC 추가 계약으로 총 12척 확보…포트폴리오 다각화 현대글로비스, 중소 물류기업 AI 전문가 양성 지원 이규복 현대글로비스 대표 "AI 로보틱스 생태계 내 실행력 뒷받침 할 것" 전 종목 시세 보기 가 미국 동·서부에 각각 대규모 물류 거점을 마련하고 북미 물류 운영 기반을 확대했다. 현대차그룹의 현지 생산 확대에 앞서 선제적으로 물류 인프라를 구축하기 위한 전략이다.

현대글로비스 미국 로스엔젤레스(LA) 복합물류센터. 현대글로비스 AD 원본보기 아이콘

글로비스는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스와 조지아주 서배너에 각각 복합물류센터와 통합창고를 열었다고 15일 밝혔다. LA 복합물류센터는 부지 약 1만2000㎡(축구장 2개)로, 롱비치항과 공항에서 차량으로 약 25분 거리의 LA 도심에 위치해 해상·항공 물류를 연계한 복합운송 운영에 최적화된 입지를 갖췄다.

환적과 항공, 보관·유통 등 물류 서비스를 통합 운영하고, 직영 기반의 내륙운송 역량을 강화할 계획이다. 특히 긴급 화물 대응 속도를 높이고, 시황 변동에도 유연한 비용 관리가 가능해져 고객 대응 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

서부 지역 물류 인프라 구축을 통해 보관부터 배송까지 이어지는 '엔드투엔드(E2E)' 물류 서비스 기반을 마련하고, 항공·해상 연계 운영을 통해 공급망 대응력을 높일 방침이다. 해당 센터는 서부 지역 복합물류를 총괄하는 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.

현대글로비스 미국 주지아주 서배너 통합창고. 현대글로비스 원본보기 아이콘

아울러 글로비스는 미 동부 지역 조지아주 서배너에는 통합창고를 구축했다. 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 가동에 따른 물동량 증가와 인근 지역 비계열 고객사 물량을 안정적으로 처리하기 위한 생산 연계형 물류 거점이다. 부지 약 6만9000㎡(축구장 10개) 규모로 생산·공급 물량을 집약 관리하는 통합물류센터 역할을 수행하게 된다.

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글로비스 관계자는 "미국 동·서부 핵심 거점에 물류 인프라를 지속적으로 확충해 급변하는 글로벌 공급망 환경에 선제적으로 대응하고 있다"며 "현지 거점 중심의 물류 경쟁력을 바탕으로 글로벌 고객사의 다양한 수요에 유연하게 대응해 나갈 것"이라고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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