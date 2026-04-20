포천 고모호수공원, 4년 만에 ‘힐링 명소’로 컴백

노후 시설 전면 정비…야외무대·수변 산책길 등 확충

“밤이 더 아름다워졌다”…시민 휴식형 수변공간 새롭게 탄생

경기 포천시의 대표적인 휴식처인 고모호수공원이 4년여간의 정비 사업을 마치고 시민들을 위한 명품 수변 공원으로 새롭게 태어났다.

백영현 포천시장(가운데)이 20일 고모호수공원 광장에서 백영현 포천시장을 비롯해 지역 주민과 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 '고모호수공원 리뉴얼 사업 준공식'을 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

포천시는 20일 고모호수공원 광장에서 백영현 포천시장을 비롯해 지역 주민과 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 '고모호수공원 리뉴얼 사업 준공식'을 개최했다고 밝혔다.

사업은 노후화된 광장시설을 전면 정비해 시민 누구나 편안하게 머물 수 있는 쾌적한 수변 공간으로 조성하는 사업이다.

고모호수공원은 그동안 시민들이 일상에서 자주 찾는 휴식 공간이지만 시설 노후화로 이용 환경 개선 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다.

이에 포천시는 시민 의견을 반영해 공원 전반에 대한 새 단장을 추진했다. 사업 추진 과정에서는 농업생산기반시설 관련 협의, 농업보호구역 해제, 도시관리계획 결정 및 실시계획인가 등 다수의 행정절차가 수반됐으며, 관계기관 간 협의와 조정을 거쳐 약 4년 만에 사업을 완료했다.

사업을 통해 야외무대, 수변 산책길, 관람형 휴게공간, 정원, 야간조명, 주차장, 사진 촬영 구역 등 다양한 시설이 새롭게 조성됐다.

특히 수변 공간과 연계한 보행 동선과 휴식 시설을 확충해 이용 편의성을 높였으며, 야간경관 개선을 통해 지역의 새로운 명소로 자리매김할 수 있는 기반을 마련했다.

포천시, 고모호수공원 리뉴얼 사업 준공. 포천시 제공 원본보기 아이콘

준공식은 기념사와 함께 제막식, 색줄 자르기, 기념식수, 기념 촬영 순으로 진행됐으며, 지역 주민과 관계자 등 200여 명이 참석했다.

포천시 관계자는 "고모호수공원이 시민 여러분의 일상 속에서 편안한 쉼터이자 소중한 추억이 쌓이는 공간으로 자리 잡게 됐다"며 "이번 새 단장을 통해 시민의 삶의 질을 높이는 생활밀착형 공원으로 한 단계 도약했다"고 밝혔다.

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포천시는 고모저수지 일대를 중심으로 수변 공간을 지속적으로 정비하며 시민 친화적인 공원 환경 조성에 힘을 기울여 나갈 방침이다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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