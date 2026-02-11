영천·포항·경주시의회, 설 맞이 '민생 행보' 한뜻…전통시장·복지시설 위문

영천·포항·경주지역 시의회들이 설 명절을 앞둔 11일 현장을 찾아 민생 챙기기에 나섰다.

영천시의회(의장 김선태)는 영천시종합사회복지관 등 복지시설을 방문해 생필품을 전달하고 종사자들의 애로사항을 청취했다.

이어 영천공설시장을 찾아 디지털 온누리상품권 이용을 독려하며 지역 상권 활성화에 힘을 보탰다.

포항시의회(의장 김일만)는 큰동해시장에서 장보기 행사를 열어 상인들을 격려하는 한편, 해병대 제1사단과 해군 항공사령부를 방문해 장병들에게 감사를 전했다.

또한 장애인 복지시설을 찾아 위문품을 전달하며 소외계층을 살폈다.

경주시의회(의장 이동협)는 성동시장에서 명절 제수품을 구입하며 전통시장 이용 촉진 캠페인을 펼쳤다.

이후 관내 지역아동센터 4개소를 차례로 방문해 운영 현황을 점검하고 지원 방안을 모색하는 등 현장 중심의 의정활동을 펼쳤다.

각 시의장은 "시민 모두가 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 현장의 목소리를 세심하게 살펴 활력 넘치는 지역사회를 만들겠다"고 밝혔다.





