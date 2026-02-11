카카오, 1주당 75원 현금배당 결정…총 330억원 규모

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 58,900 전일대비 600 등락률 +1.03% 거래량 1,673,583 전일가 58,300 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 정신아 카카오 대표 연임 유력…다음달 주총서 확정(상보)삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"카카오 "자체 개발 오케스트레이션 벤치마크, 3대 AI 학회 논문 채택" 전 종목 시세 보기 close 는 보통주 1주당 75원의 결산 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다.

배당금 총액은 약 330억원으로, 시가배당율은 0.1%다.

배당금 지급 예정일자는 오는 4월23일, 배당기준일은 3월10일이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>