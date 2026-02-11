광주 서구, 다문화가족과 '다복다복' 명절 맞이

40가구 참여해 전통문화 체험…나눔 실천

광주 서구는 11일 서구가족센터에서 다문화 가족 등이 참석한 가운데 소원 연 만들기, 투호 전통놀이 등 다양한 전통놀이 체험을 운영하는 '설맞이 가족친화문화 프로그램'을 실시했다. 광주 서구 제공

광주광역시 서구가 설 명절을 맞아 다문화가족과 화합을 도모하고 지역 내 따뜻한 나눔 문화를 확산하기 위해 '다(多)복(福)다(多)복(福)' 행사를 개최했다.

이번 행사는 광주서구가족센터 주관으로 진행됐으며 관내 다문화가족, 1인 가구 등 40가정 100여 명이 참여해 명절 맞이 다양한 체험 프로그램을 즐겼다.

참여자들은 팽이치기 등 전통놀이를 시작으로 가족 소원 연 만들기, 산적 등 전통 음식 만들기 등 명절 문화를 체험하며 세대와 문화를 아우르는 소통의 시간을 가졌다.

이날 나눔 캠페인도 함께 열렸다. 다문화가족 부모와 자녀들이 정성껏 만든 산적과 떡국을 인근 경로당 어르신과 양동전통시장 상인들에게 전달하며 명절의 온기를 나누고 세대와 이웃을 잇는 공동체 가치를 되새겼다.

행사에 참여한 가족들은 "아이들과 함께 전통 놀이를 즐기며 명절의 정을 느꼈다"며 "이웃과 나눔까지 실천해 더욱 뜻깊은 시간이었다"고 입을 모았다.

윤혜경 광주서구가족센터장은 "이번 설 명절 프로그램은 가족이 함께 만들고 나누는 과정에서 온기와 행복을 키우는 시간이었다"며 "앞으로도 다양한 가족이 지역사회의 일원으로 상생할 수 있도록 가족친화 프로그램을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



