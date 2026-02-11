유명순 한국씨티은행장, 청소년 불법 사이버도박 근절 캠페인 참여

유 행장 "금융 교육 통한 예방에 집중"

다음 주자에 윤호영 카카오뱅크 대표 지목

유명순 한국씨티은행장이 '청소년 불법 사이버도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여했다고 11일 밝혔다.

이번 캠페인은 청소년 불법 사이버도박의 위험성과 심각성을 알리고 사회적 경각심을 높이기 위해 서울경찰청 주관으로 진행되는 릴레이 활동이다. 최근 금융권을 포함한 각계 주요 인사들이 동참하고 있다. 유 행장의 경우 강태영 NH농협은행장의 지목을 받은 바 있다.

한국씨티은행은 오랜 기간 청소년 금융 교육을 통해 불법 도박, 사이버머니, 온라인 불법 대출 사기 등 심각하고 지능화된 금융 위험으로부터 청소년을 보호하기 위한 예방 교육을 꾸준히 실시해왔다.

초·중·고등학교를 대상으로 한 학교 금융 교육부터 취약계층 청소년과 자립준비청년을 위한 맞춤형 프로그램까지 금융 위험 예방을 주요 교육 내용으로 다뤄왔다.

유 행장은 "청소년 불법 사이버도박은 온라인 환경 확산과 함께 저연령층까지 영향을 미치고 있는 심각한 사회 문제"라며 "한국씨티은행은 학교·지역사회·관계 기관과의 협력을 통해 금융 교육을 통한 예방에 집중하고, 청소년들이 불법 도박과 같은 사이버 금융 위험으로부터 자신을 보호할 수 있는 역량을 키울 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편, 유 행장은 다음 참여자로 윤호영 카카오뱅크 대표이사를 지목했다.





