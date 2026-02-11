폴스타코리아, 올 해 신차 2종 출시하며 고급 전기차 시장 공략

'2026 폴스타 미디어 데이' 개최

폴스타3·5 더해 고급 시장 공략

올해 판매 목표 4000대

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 올해 2종의 신차를 출시하며 고급 전기차 시장 공략에 속도를 높인다.

폴스타는 11일 '2026 폴스타 미디어 데이'를 개최하고 제품 라인업 확장, 브랜드 가치 및 인지도 제고, 고객 소유 경험 고도화를 본격 추진한다고 밝혔다. 이날 행사에는 칼-울르프 안데르손(Karl-Olof Andersson) 주한 스웨덴 대사와 새롭게 선정된 브랜드 앰배서더 김우빈이 참석했다.

"Premium to Luxury"…폴스타 3·5 출시

폴스타코리아는 올해 목표를 "프리미엄부터 럭셔리까지(Premium to Luxury)"로 제시하고 프리미엄을 넘어선 고급 전기차 브랜드로의 도약을 추진한다. 이를 위해 제품, 브랜드, 고객 경험 전반에 걸쳐 고객이 체감하는 가치를 한층 끌어올릴 계획이다.

폴스타코리아는 2021년 12월 프리미엄 전기차의 새로운 기준을 제시하며 한국 시장에 진출했다. 이후 '올해의 차', '올해의 디자인', '올해의 전기 세단' 등 주요 어워드를 수상하며 입증된 완성도를 선보였다. 그 결과 총 8200대를 판매하고, 3년 연속 브랜드 고객 충성도 대상 전기차 부문 1위를 달성하는 등 전기차 시장에서 가치를 인정받았다.

폴스타코리아는 올해 기존 폴스타 4에, 폴스타 3와 폴스타 5를 더해 D세그먼트부터 F세그먼트까지 아우르는 라인업을 완성한다는 계획이다. 이를 통해 국내 고급 전기차 시장 공략을 본격화하며 브랜드 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.

폴스타 3는 스칸디나비안 디자인, 강력한 성능, 고급 편의사양과 첨단 주행 보조 시스템 등 폴스타의 역량과 기술을 집약한 브랜드 최초의 퍼포먼스 SUV이다. 폴스타 3는 오는 2분기 출시, 3분기 인도를 목표로 한다.

폴스타 3는 ▲액티브 에어 서스펜션 적용을 통한 최적의 차체 제어와 안락한 승차감 ▲낮은 무게중심과 정교한 무게 배분으로 실현한 역동적인 주행 성능 ▲ 800V 기반의 충전 성능 및 편의성 ▲WLTP 기준 최대 635㎞의 주행거리 등이 특징이다.

폴스타 5는 4도어 퍼포먼스 그랜드 투어러로 2020년 공개한 콘셉트 모델 프리셉트(Precept)를 통해 제시했던 폴스타의 디자인과 기술, 지속 가능성 역량을 집약한 플래그십 모델이다. 폴스타 5는 3분기 출시, 4분기 인도를 목표로 한다.

폴스타 5는 폴스타가 전기 퍼포먼스 브랜드로 포지셔닝하는 데 핵심적인 모델이다. ▲자체 개발 본디드 알루미늄 플랫폼을 최초 적용 ▲ 800볼트 기반 폴스타 퍼포먼스 아키텍처(Polestar Performance Architecture) 및 SK온의 NMC 배터리 탑재, ▲최대 출력 650kW(884마력) 최대 토크 1015Nm(103.5kg-m)의 성능 ▲ 도로 상태를 초당 1,000회 감지하는 BWI 마그네라이드(MagneRide) 어댑티브 댐퍼 등이 특징이다.

브랜드 인지도 제고 및 리테일 확장…충전 인프라 400기 이상 확대

폴스타코리아는 브랜드 인지도 확대 및 고급스러운 브랜드 이미지 구축을 위해 브랜드 앰배서더 김우빈을 선정했다. 다양한 콘텐츠와 참여형 프로그램으로 고객 소통을 강화하고, 브랜드에 대한 신뢰와 가치를 높이는 데 주력할 계획이다.

소비자 접점도 확장한다. 1분기 내 한남 전시장을 강남 도산대로로 확장 이전하고, 대구 전시장을 신규 개점한다. 연내에는 일산 및 인천 지역 전시장까지 신규 개점해 고객 접점을 7곳에서 10곳으로 확대한다.

아울러 소유 경험 고도화를 위해 충전 인프라 구축에 집중하여 2030년까지 전국 40개소에 400기 이상의 충전기를 확충한다. 2월 출시 예정인 폴스타 오너 애플리케이션(Polestar Owner Application)으로 서비스 예약부터 정비 이력 확인까지 통합 관리 환경을 구축한다.



폴스타코리아는 제품, 브랜드, 고객 경험의 3대 핵심 축을 기반으로, 전년 대비 30% 이상 성장한 4000대 판매를 목표로 정했다.

함종성 폴스타코리아 대표는 "2025년이 폴스타 4를 통해 성장의 기반을 다진 한 해였다면, 2026년은 폴스타 3와 폴스타 5를 중심으로 럭셔리 전기차 브랜드로 본격 도약하는 해가 될 것"이라며 "폴스타를 소유하는 경험이 단순한 이동 수단을 넘어, 라이프스타일 전반으로 확장된 프리미엄한 경험이 되도록 만들어 갈 것"이라고 밝혔다.





