여수광양항만공사, 설 연휴 24시간 항만서비스 제공

연휴기간 비상근무 운영·여수광양항 24시간 서비스

여수광양항만공사(이하 '공사')는 다가오는 설 연휴기간(15∼18일)에도 차질 없이 24시간 항만서비스를 제공하기 위해 "여수광양항 설 연휴기간 항만운영 특별대책"을 마련했다고 11일 밝혔다.

공사는 이번 대책에 따라 연휴기간 항만운영정보시스템(Port-MIS) 정상운영 및 중요·긴급화물 하역서비스 지원 등을 통해 입출항 선박의 원활한 항만 이용과 항만이용자의 불편 최소화에 최선을 다할 방침이다.

또한, 안전·보안사고를 예방하고 신속하게 대응하기 위한 설연휴 4일간 비상 근무조를 운영하고, 관련 기관 및 업단체 간 비상 연락체계를 구축해 긴급상황 대비태세를 유지한다는 계획이다.

여수 광양항 소재 대부분의 부두는 연휴기간 정상 운영되며, 작업 일정에 따른 일부 부두에 한해 휴무를 실시할 예정이다.

한편 이번 설 연휴기간 항만운영 특별대책과 부두별 운영계획 등 자세한 내용은 공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



