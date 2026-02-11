본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원랜드, ‘2025 멘토링 장학’ 수료식 개최…17년간 9196명 지원

이종구기자

입력2026.02.11 09:33

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원랜드, 2025 멘토링 장학 성료
석탄산업전환지역 인재 육성 박차
지역 교육 선순환 체계 구축 '앞장'

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 지난 10일 서울 성동구 소재 헤이그라운드에서 '2025 강원랜드 멘토링 장학' 수료식을 갖고 활동을 마무리했다.

지난 10일 서울에서 진행된 '2025 강원랜드 멘토링 장학' 수료식에서 최철규 대표이사 직무대행이 격려사를 하고 있다. 강원랜드 제공

지난 10일 서울에서 진행된 '2025 강원랜드 멘토링 장학' 수료식에서 최철규 대표이사 직무대행이 격려사를 하고 있다. 강원랜드 제공

AD
원본보기 아이콘

'강원랜드 멘토링 장학'사업은 멘토링 활동을 기반으로 장학금 지원, 진로 박람회 등 다양한 학업지원과 정서안정 활동을 제공하는 교육장학사업이다.


강원랜드는 지난 2008년부터 현재까지 해당 장학사업에 258억원의 예산을 들여 약 9196명의 석탄산업전환지역 학생들에게 안정적인 성장을 지원해오고 있다.

100여 명의 학생들이 모여 진행한 행사 1부에서는 2025년 활동 스케치와 참여 학생들의 활동 소감이 담긴 동영상 시청을 시작으로, 수료증 및 활동 우수자 표창장 수여와 멘토링 사례 발표를 통해 10개월간의 활동을 돌아봤다.


이어진 2부 네트워킹시간에는 소그룹 활동을 통해 지난 멘토링 활동을 회고하며 서로를 향한 응원 메시지를 전달하고, 알럼나이(Alumni, 졸업생) 제도를 소개하는 시간을 가졌다.


최우수 장학생으로 선정된 연세대학교 최윤경 멘토는(03년생, 화순 출신) "서로의 성장을 비추는 거울로서 후배들과 소통한 뜻깊은 경험을 바탕으로 후배들에게 좋은 영향을 줄 수 있도록 꾸준히 노력할 것"이라고 소감을 밝혔다.

지난 10일 서울에서 진행된 '2025 강원랜드 멘토링 장학' 수료식. 강원랜드 제공

지난 10일 서울에서 진행된 '2025 강원랜드 멘토링 장학' 수료식. 강원랜드 제공

원본보기 아이콘

최 직무대행은 "오늘 수료식은 석탄산업전환지역의 미래를 이끌 리더로서 첫발을 내딛는 새로운 시작"이라며 "강원랜드는 앞으로도 장학생들이 꿈을 향해 나아가는 여정에 든든한 동반자로 함께하며 석탄산업전환지역 인재육성 선순환 생태계 구축에 앞장설 것"이라고 밝혔다.




이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다 "또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기