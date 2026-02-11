춘천시·강원대 KOICA 공모 선정, 외국인 유학생 정착 연계

농업·바이오 석사과정 운영…개발도상국 인재 30명 양성

산업체 인턴십·현장실습 연계해 지역 취업까지 지원

춘천형 취업연계형 인턴십 병행…정착 지원 체계 구축

강원도 춘천시(시장 육동한)와 강원대학교가 한국국제협력단(KOICA)이 주관한 '전문인재 양성사업' 농업·바이오 분야 공모에 선정됐다.

이번 사업은 베트남·네팔·미얀마 등 개발도상국 우수 인재 30명을 대상으로 농업·바이오 분야 석사과정을 운영하고 산업체 인턴십과 현장실습을 통해 지역 취업까지 연계하는 프로그램이다. 총 사업비는 25억8000만원 규모로 이 중 KOICA 지원금이 23억8000만원이 투입된다. 강원대 일반대학원 식품환경융합학과가 주관 연수기관으로 참여하고 춘천시는 대응자금 및 연수생 지역 정착 연계를 지원한다.

연수생들은 석사학위 과정과 함께 산업체 인턴십, 현장실습 등 산학협력 프로그램에 참여하며, 한국어 교육과 지역생활 적응 프로그램도 함께 지원받는다. 이를 통해 학업과 실무를 병행하는 실질적인 인재 양성 체계를 구축한다는 계획이다.

춘천시는 이번 사업을 통해 석사학위 과정-현장 실습-취업 연계-지역 정착으로 이어지는 구조를 제도화하고 농업·바이오 분야 지역 기업의 전문 인력 수급 기반을 더욱 안정적으로 구축한다는 방침이다.

또한 지난해부터 추진 중인 '춘천형 취업연계형 인턴십 사업'과 병행해 외국인 유학생 유입을 취업과 지역 정착으로 연결하는 정책 지원 체계를 한층 강화할 계획이다. 해당 인턴십 사업은 지난해 시범 운영을 시작으로 올해 참여 외국인 유학생을 30명 이상으로 확대해 운영한다.

최인숙 국제협력관은 "이번 선정은 대학과 지자체, 정부의 국제기구가 협력해 지역 산업에 필요한 글로벌 인재를 양성하는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 공모사업을 통한 재원 확보와 외국인 유학생의 지역 정착을 연계한 정책을 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



