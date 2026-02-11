11일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.3원 내린 1458.8원에 개장했다.
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
원·달러 환율 0.3원 내린 1458.8원 개장
2026년 02월 11일(수)
11일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.3원 내린 1458.8원에 개장했다.
