본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

현대해상, 베트남 유학생 위한 '국내외 통합보장 솔루션' 구축

김민영기자

입력2026.02.11 08:46

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대해상 하이유학생보험, 원스톱 보장시스템 구축
재한베트남유학생총회(VSAK)와 MOU 체결

현대해상은 베트남 유학생의 한국 생활을 지원하기 위해 재한베트남유학생총회(VSAK)와 '단체보험 가입 및 통합 보장 체계 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약식은 지난 9일 주한 베트남 대사관에서 열렸으며, 유영철 현대해상 기업영업2본부장(상무)과 응우옌 쩐 훙(Nguyen Tran Hung) VSAK 회장, 부호(Vu Ho) 주한 베트남 대사가 참석해 양국 간 교육·보험금융 협력의 의미를 더했다.


유영철 현대해상 기업영업2본부장 상무(왼쪽부터)와 부호(Vu Ho) 주한베트남대사, 재한베트남유학생총회 응우옌 쩐 훙(Nguyen Tran Hung, 오른쪽) 회장이 지난 9일 주한베트남대사관에서 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

유영철 현대해상 기업영업2본부장 상무(왼쪽부터)와 부호(Vu Ho) 주한베트남대사, 재한베트남유학생총회 응우옌 쩐 훙(Nguyen Tran Hung, 오른쪽) 회장이 지난 9일 주한베트남대사관에서 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 국내 외국인 유학생 가운데 가장 높은 비중(37.6%)을 차지하는 베트남 유학생들의 건강권 보호를 위해 추진됐다. 특히 입국 후 6개월 동안 국민건강보험 적용에서 제외되는 어학연수생들의 의료 공백을 해소하기 위한 취지다. 현대해상은 베트남 현지 보험사인 VBI(비엣틴뱅크 보험)과 협업해 글로벌 통합 보장 솔루션을 선보인다. 현대해상은 이 회사의 지분 25%를 보유 중이다.

이번 프로그램의 핵심은 베트남 현지와 한국 내 보험 보장을 하나로 연계한 '글로벌 통합 솔루션'이다. 유학생은 베트남 출국 전 VBI 보험에 가입하고, 동시에 현대해상 하이유학생보험 가입을 신청한다. 이후 국내 입국과 함께 보험 계약이 체결되며 보장이 개시된다. 이를 통해 국내 체류 중 발생한 상해·질병은 물론 귀국 후 발생한 의료비까지 보장받을 수 있다.


현대해상은 이번 MOU를 통해 연간 2만 명 이상의 베트남 유학생 의료 공백 해소에 기여할 것으로 기대하고 있다.


유영철 상무는 "대한민국을 선택한 베트남 유학생들이 아프거나 다쳤을 때 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 것이 이번 협약의 핵심"이라며 "앞으로도 국가별 맞춤형 보험 서비스를 확대해 글로벌 상생 금융을 실천하겠다"고 말했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크] 오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기