르노코리아, 부산 지역 우수기업…지역경제 활성화

부산시, 르노코리아 차량 10대 구매

르노코리아는 부산시가 추진하는 지역상품 우선구매 붐업행사에 지역 우수기업 자격으로 참여하며 지역경제 활성화 기여 성과를 인정받았다고 밝혔다.

10일 부산 벡스코에서 열린 지역상품 우선구매 붐업행사에서 박형준 부산시장(왼쪽)과 김광국 르노코리아 영업본부 남동부지역본부장이 기념 사진을 촬영하고 있다. 르노코리아 AD 원본보기 아이콘

르노코리아는 10일 부산 벡스코에서 열린 부산시 주최 '지역상품 우선구매 붐업행사'에 부산 지역 우수기업으로 참석했다고 11일 밝혔다. 이번 행사는 부산시가 정부 기관과 공공기관, 경제단체 등 약 140개 기관과 함께 지역상품 구매 확대를 추진하는 업무협약의 일환으로 마련됐다.

부산시는 이날 르노코리아 차량 10대에 대한 구매의향서를 작성, 지역 제조기업과 협력 강화 의지를 공식화했다. 르노코리아는 행사장에 부산공장에서 생산되는 중형 SUV '그랑 콜레오스'를 전시하며 지역 생산 기반과 상생 협력 의지를 강조했다.

부산공장을 운영 중인 르노코리아는 지역 내 주요 제조기업으로 평가받으며 지역경제 활성화에 기여해 왔다. 지난해 1월에는 부산공장 생산시설 업데이트를 통해 미래차 생산 허브를 구축했으며, 10월 '아시아 태평양 경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 써밋' 글로벌 기업 투자 파트너십 행사에서는 부산공장의 전기차 생산을 위한 추가 설비 투자를 약속했다. 12월에는 부산시와 면담을 갖고 지역 부품업체들과의 협력 강화 의지를 밝히는 등 부산 지역과의 상생 모델을 지속적으로 강화하고 있다.

또 르노코리아는 부산대학교, 동아대학교 등 부산 지역 주요 대학들과 산학협력을 확대하는 등 지역 인재 육성에 아낌없는 지원을 이어가고 있다. 르노코리아 관계자는 "부산시와 지역 대학, 연구기관들과는 미래차 산업 생태계 구축을 위한 민·관·학 업무협약을 체결하는 등 지역 상생과 인재 채용에 적극 나서겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>