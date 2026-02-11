본문 바로가기
광양경자청, 설 명절 맞아 복지시설 위문

호남취재본부 허선식기자

입력2026.02.11 09:10

12일까지 11개소 방문…따뜻한 나눔 실천

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)은 민족 최대 명절인 설을 맞아 지역사회와 함께하는 나눔 문화 확산을 위해 10일부터 12일까지 3일간 권역 내 사회복지시설 11곳을 대상으로 위문 활동을 실시할 계획이라고 밝혔다.


이번 위문은 지역 내 소외계층이 따뜻하고 편안한 설 명절을 보낼 수 있도록 마련됐다. 광양경자청은 광양ㆍ여수ㆍ하동지역 사회복지시설 11곳을 방문해 쌀과 생활용품 등 각 시설에서 필요로 하는 물품을 전달하고 시설 관계자와 입소자를 격려할 계획이다.

광양경자청은 광양여수하동 지역 사회복지시설 11곳을 방문해 쌀과 생활용품 등 각 시설에서 필요로 하는 물품을 전달하고 시설 관계자와 입소자들을 격려할 계획이다. 광양경자청 제공

구충곤 광양경자청장은 "설 명절을 맞아 주변의 어려운 이웃들에게 작은 정성이지만 따뜻한 위로와 희망이 전해지길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 동행할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 말했다

광양경자청은 2004년 개청 이래 20여년간 명절마다 꾸준히 복지시설과 경로당 등을 방문해 봉사활동을 이어오며 지역사회와 함께하는 나눔 행정을 실천하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
