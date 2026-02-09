본문 바로가기
[포토] '전준철 추천' 與 이성윤 "소통 부족…정치적 해석은 안타까워"

김현민기자

입력2026.02.09 11:23

[포토] '전준철 추천' 與 이성윤 "소통 부족…정치적 해석은 안타까워"
이성윤 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 특검 후보 추천 논란과 관련해 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

