본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]삼표시멘트, 연일 상승세…닷새 만에 주가 2배↑

김영원기자

입력2026.02.06 09:40

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼표시멘트 가 연속 상승세를 이어가고 있다. 성수동 부지 개발에 대한 기대감이 지속된 것으로 풀이된다.


6일 오전 9시23분 현재 삼표시멘트는 한국거래소에서 전장 대비 15.78% 오른 2만1350원에 거래되고 있다.

[특징주]삼표시멘트, 연일 상승세…닷새 만에 주가 2배↑
AD
원본보기 아이콘

앞서 삼표시멘트는 지난 2~4일 연속으로 상한가를 기록했다. 지난달 30일부터 등락률이 +27.27%, 지난 2일 +30.00%, 3일 +29.95%, 4일 +29.95%로 뛰었다. 지난달 30일 종가는 8400원이었는데, 전날 종가는 1만8440원으로 2.19배 급등했다.


삼표시멘트가 보유한 서울 성수동 부지 개발 소식이 투자 심리를 자극한 것으로 해석된다. 삼표시멘트가 성수동에 과거 레미콘 공장으로 쓰던 부지를 79층 규모의 미래형 복합단지로 개발한다는 계획이 최근 확정된 바 있다.


오세훈 서울시장은 지난 3일 성수동 현장을 찾아 "소음, 분진, 교통 체증 등 주민 고통과 번번이 무산된 사업 계획으로 장기간 표류해 온 삼표레미콘 부지가 사전협상제도라는 돌파구를 만나 '윈-윈-윈(Win-Win-Win)', 기업·행정·시민 모두가 이기는 해답을 찾고 '글로벌 미래업무지구'로 거듭나게 됐다"고 강조했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기