광주 전역이 실험실로…대한민국 첫 '자율주행 실증도시' 지정

올 하반기 자율주행차 200대 도시 전역 운행

국가AI데이터센터 활용, 학습·검증·운행 동시 실증

도시 단위 시범운행지구·메가샌드박스 전국 첫 사례

광주 전역이 자율주행차 실증 무대로 전환된다. 광주시가 대한민국 최초 '자율주행 실증도시'로 지정되면서, 올 하반기부터 광주 전역에서 자율주행차 200대가 단계적으로 운행된다.

광주광역시는 국토교통부가 21일 발표한 '자율주행 실증도시 추진방안'에 따라 국내 최초 자율주행 실증도시로 지정돼 도시 전역을 대상으로 대규모 자율주행 실증을 추진한다고 밝혔다.

AI 모빌리티 국가시범도시 비전 조감도. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

자율주행 실증도시는 도시 전체가 자율주행차 시범운행 지구이자 메가샌드박스로 지정되는 사업이다. 국비 610억원을 투입해 자율주행차 200대를 올해 하반기부터 단계적으로 운행할 계획이다.

실증 구간은 광주시 전역이다. 초기에는 교통량이 상대적으로 적은 외곽 지역에서 운행을 시작해 도심으로 확대한다. 안전성이 확보되면 시민이 직접 체험할 수 있는 무료 탑승도 추진한다.

오는 4월 광주시 전역이 시범운행 지구로 지정되면 광산구·북구·서구 일부에서 실증을 시작한다. 내년에는 서구·남구·동구까지 확대하고, 조선대병원 등 주요 거점을 추가해 도시 단위 실증으로 넓힌다.

그동안 일부 지자체에서 특정 노선을 중심으로 10대 미만의 자율주행차를 운행한 사례는 있었지만, 도시 전역에서 200대 규모 자율주행차를 운행하고 도시 전체를 메가샌드박스로 지정한 것은 이번이 처음이다.

이번 사업의 핵심은 '데이터 파이프라인' 구축이다. 자율주행에 최적화된 소프트웨어 중심 차량(SDV) 200대가 실제 도로를 달리며 주행 데이터를 수집하고, 이 데이터는 광주 국가AI데이터센터의 고성능 GPU 자원을 활용해 학습된다. 가상환경에서 다양한 주행 시나리오 검증도 병행한다.

광주시는 자율주행 실증도시를 통해 자율주행 기술·부품·서비스 개발 기업과 창업 초기 기업이 광주에 집적돼 자율차 산업 생태계가 형성될 것으로 보고 있다.

실증도시는 ▲도시 단위 규제 없는 실증환경 ▲기술개발 전용차량 제공 ▲대규모 AI 학습 데이터 확보 ▲관제·보험 지원 ▲상생·협력 지원을 중심으로 운영된다.

강기정 광주광역시장이 지난해 9월 17일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서 열린 'AI모빌리티 신도시 구상 국회 정책토론회'에 참석해 '광주 미래 모빌리티 특화도시 조성'을 주제로 발표하고 있다. 광주시 제공 원본보기 아이콘

광주시는 3월께 5개 자치구를 비롯해 택시업계, 기업, 대학, 연구기관, 지방경찰청 등이 참여하는 상생협의체를 구성할 예정이다. 완성차 제작사와 자율주행 기업, 플랫폼 기업, 보험사가 참여하는 'K-자율주행 협력모델'도 구축한다.

이번 사업은 인공지능(AI) 모빌리티 국가시범도시, 피지컬 AI 기반 미래차 산업혁신 클러스터 조성 사업과 연계된다. 개발·실증·생산·인증까지 아우르는 미래차 산업 생태계 구축이 목표다.

강기정 광주시장은 "자율주행차 산업은 광주와 대한민국의 미래 성장을 이끌 핵심 산업"이라며 "도시 단위 첫 실증도시로 광주를 선정한 것은 AI 모빌리티 미래산업 도시로 육성하겠다는 정부 의지가 반영된 결과"라고 말했다. 이어 "자율주행 기술이 시민 일상에 안착하도록 하고, 2026년을 '부강한 광주' 도약의 원년으로 만들겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



