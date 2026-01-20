따뜻해지는 남극, 펭귄 번식 교란 '비상'…"굶는 새끼 늘고, 먹이 두고 싸워"

젠투·아델리·턱끈 펭귄 10년 관찰

다양성과 생태계 안정성, 중대한 위협 경고

남극 펭귄들이 번식 시기를 전례 없는 속도로 앞당기고 있다는 연구 결과가 발표됐다. 남극 온난화가 진행되며 생긴 변화다.

연합뉴스는 20일 영국 일간 가디언을 인용해 이런 변화가 일부 종에게는 먹이 부족을 초래해, 남극 펭귄의 종 다양성과 생태계 안정성에 중대한 위협이 될 수 있다는 우려가 있다고 보도했다.

펭귄. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

이는 영국 옥스퍼드대와 옥스퍼드 브룩스대가 2012년부터 2022년까지 남극 전역에 77대의 타임랩스 카메라를 설치해 젠투와 아델리, 턱끈 펭귄의 번식지를 관찰한 결과다.

연구진은 펭귄 3종의 '정착 시점'을 기록했다. 이는 교미와 산란을 위해 번식지를 지속해서 점유하기 시작한 날짜를 뜻한다. 이에 따르면 3종의 번식 시작 시점은 10년 사이에 급격히 빨라졌다. 젠투 펭귄의 번식 시점은 10년 새 평균 13일, 일부 집단에서는 최대 24일까지 빨라졌다. 이는 지금까지 조류 관측에서 확인된 가장 빠른 변화에 해당한다. 또 조류를 넘어 척추동물 전체를 통틀어도 전례가 없는 변화다.

아델리와 턱끈 펭귄의 번식 시기도 평균 10일가량 앞당겨졌다. 연구자들은 변화의 이유로 해빙(海氷) 감소와 기온 상승을 꼽았다. 온난화에 따라 사냥터와 둥지 환경이 더 일찍 형성된 됐다는 분석이다.

펭귄. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이 원본보기 아이콘

동시에 펭귄의 먹이 부족 위험을 초래할 수 있다고 경고했다. 연구를 이끈 이그나시오 후아레스 마르티네스 박사는 "변화가 너무 빨라 펭귄들이 먹이가 아직 확보되지 않은 시기에 번식을 시작할 수 있다"고 언급했다. 새끼 펭귄은 생후 몇 주간 먹이를 구하지 못할 수 있고 이는 치명적 결과를 낼 수 있다는 지적이다.

번식 시점이 변하며 펭귄 간의 경쟁도 심해졌다. 펭귄 3종의 번식 시기가 겹치면서 먹이와 눈 없는 둥지를 둘러싼 펭귄 간 충돌이 빈번해졌다는 것이다. 마르티네스 박사는 "비교적 온화한 환경에서 서식하고 크릴새우와 물고기를 모두 먹을 수 있는 젠투 펭귄은 서식지를 남극 전역으로 확장하고 개체 수도 늘고 있다"면서 "반면 크릴새우에 의존하는 아델리와 턱끈 펭귄은 개체 수가 감소 중"이라고 설명했다.

한편 지난해 전세계 평균기온이 관측 사상 역대 세 번째로 높게 기록됐다. 세계기상기구(WMO)는 지난 14일(현지시간) 2025년 전 지구 평균기온이 산업화 이전(1850~1900년) 대비 1.44도 상승했다고 발표했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>