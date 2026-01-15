자산 4조인데…미스터비스트 "햄버거 살 돈이 없다"

수입 대부분 사업·콘텐츠 제작 재투자

"회사 지분 가치일 뿐 은행 잔고 없어"

구독자 수가 4억6000만명에 달하는 세계 1위 유튜버 미스터 비스트(본명 지미 도널드슨·27)가 "개인 통장에는 현금이 거의 없다"고 밝혀 해외 누리꾼 사이에 설왕설래가 이어지고 있다.

13일(현지시간) 미 비즈니스 잡지 포천은 '부자인데도 부자인 척 안 하는 억만장자들'이라는 제목의 기사에서 이 같은 미스터 비스트의 발언을 조명했다. 앞서 미스터 비스트는 이달 초 월스트리트저널(WSJ)과 한 인터뷰에서 "돈을 빌려 쓰고 있다. 그만큼 내 돈이 없다는 뜻"이라며 "내 회사 지분 가치를 빼고 나면 이 영상을 보는 사람들이 나보다 은행 계좌 잔고가 더 많을 것"이라고 말했다. 이어 그는 "회사 지분은 아침에 맥도날드 햄버거를 사 주지도 않는다"고 덧붙였다.

세계 1위 유튜버 미스터 비스트(지미 도널드슨). 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

미스터 비스트의 자산 가치는 최소 26억달러(약 3조8000억원)로 추산된다. 그는 기업 가치가 50억달러인 회사 '비스트 인더스트리' 지분을 절반 이상 보유하고 있다. 이 밖에도 수천만 달러 규모의 초콜릿 브랜드 '피스터블즈', 포장 식품 '런치리', 배달·포장 전문 브랜드 '미스터비스트 버거', 그리고 바이럴 영상 제작사 '미스터비스트 LLC' 등 여러 사업을 한꺼번에 하고 있다. 또 그의 유튜브 채널 누적 조회 수는 무려 1070억회에 이른다.

상황이 이런데도 미스터 비스트는 "주머니에 현금 뭉치가 들어 있는 게 아니다"라고 목소리를 높였다. 그는 사람들이 "'넌 억만장자잖아!'라고 하면 나는 '그건 순자산일 뿐이야'라고 말한다"며 "나는 지금 당장 마이너스"라고 했다. 그러면서 "내 개인 재정 이야기를 하는 게 웃기다. 내가 무슨 말을 해도 아무도 믿지 않는다"라고도 했다. 포천은 미스터 비스트가 자신이 가난하다고 표현하는 이유는 수입 대부분을 사업과 콘텐츠 제작에 재투자하기 때문이라고 설명했다.

이 발언이 실린 기사가 야후뉴스 페이스북 등에 공유되자 댓글 약 2200개 이상이 달리며 뜨거운 논쟁이 벌어졌다.

많은 공감을 받은 댓글 대부분은 그가 '가난 코스프레'를 한다며 비난하는 내용이었다. "맥도날드 살 돈이 없다는 건, 맥도날드 '기업 전체'를 살 돈이 없다는 뜻이겠지" "나도 저 사람만큼 가난했으면 좋겠다" "자기 이름 박힌 초콜릿 바 파는 사람이 해피밀도 못 산다고?" 등 조롱 섞인 댓글도 이어졌다. 또 "돈을 빌려 쓰고 있다"는 그의 발언이 초고액 자산가들이 자산을 담보로 대출을 받아 세금 부담을 줄이는 전형적인 '유동성 관리 방식'과 비슷하다는 지적도 나왔다.

한편 15억달러 규모의 스포츠웨어 브랜드 짐샤크의 창업자 겸 CEO인 벤 프랜시스도 과거 미스터 비스트와 비슷한 취지의 발언을 한 바 있다. 그는 2023년 한 팟캐스트에서 "사람들은 내 이름이 적힌 계좌 잔고에 수십억 달러가 들어 있을 거라고 생각하지만, 이는 사실이 아니다"라며 "회사 가치는 커질 수도 줄어들 수도 있기 때문에 부나 순자산에 자존감을 걸어서는 안 된다고 생각한다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>