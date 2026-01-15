코레일, 지난해 철도 이용객 역대 최고 '1억4600만명'

지난해 철도 이용객이 1억5000명에 육박하며 역대 최대 기록을 경신했다.

15일 한국철도공사(코레일)에 따르면 지난해 KTX와 일반열차 누적 이용객은 1억4624만명으로 전년(1억4480만명)대비 144만명 늘었다. 열차별로는 KTX 9271만명, 무궁화호·새마을호 등 일반열차 5353만명이 이용한 것으로 집계된다.

연중 철도 이용객이 가장 많았던 날은 수능 이후 첫 주말인 11월 15일(토)로, 이날 하루 총 55만명이 열차를 이용했다.

서울역이 여행객들로 붐비고 있다.

연중 최다 이용역은 서울역으로 연간 총 12만명이 다녀갔다. 동대구 5만2000명, 대전 5만1000명, 부산 4만9000명, 용산 4만1000명 등이 뒤를 이었다. 최다 이용구간은 서울↔부산으로 총 776만명이 승차했다. 이어 서울↔대전 574만명, 서울↔동대구 498만명 등이 뒤따랐다.

코레일은 지난해 동해선과 교외선, 목포보성선 등 신규 노선 확대가 철도 이용객 증가를 견인했다고 분석한다. 지역 간 연결성을 높인 효과가 실질적인 이용객 증가로 이어졌다는 설명이다. 지난해 신규 노선별 열차 이용객은 동해선 186만명(일반열차 포함), 교외선 21만명, 목포보성선 16만명 등이다.

중앙선(청량리~부전)과 강릉선(청량리∼강릉)의 KTX 운행 확대도 이용객 증가에 한몫했다. 코레일은 지난해 중앙선은 운행 횟수를 기존 1일 6회(상·하 각 3회)에서 18회(상·하 각 9회)로 3배 늘렸고 관광수요가 높은 강릉선은 KTX-이음을 1일 4회(상·하 각 2회) 증편해 공급 좌석을 하루 1524석을 추가 공급했다.

외국인 철도 이용객이 연간 600만명을 넘어선 것도 눈여겨볼 지점이다. 앞서 코레일은 외국인이 쉽게 승차권을 예매할 수 있도록 서울, 대전역 등 전국 148개 역사에 해외카드 결제 기능이 지원되는 신형 자동발매기 310대를 도입했다.

또 모바일 앱 '코레일톡'에서 태국어·베트남어·인도네시아어를 추가로 지원해 총 7개 언어로 서비스를 이용할 수 있도록 하고 서울역에 외국인 관광편의를 위한 트래블센터를 운영하는 등 다국어 서비스를 강화했다.

차성열 코레일 여객사업본부장은 "지난해 연간 누적 열차 이용객 수가 역대 최대 기록을 넘어섰다"며 "코레일은 앞으로도 전국 곳곳으로 열차 운행을 확대해 국민 이동권을 높여가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



