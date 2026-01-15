확신 왔다면 투자 규모부터 키워야...4배 투자금을 연 4%대 금리로

주식 투자에서 가장 아쉬운 순간은 방향을 몰라서가 아니라, 알고도 충분히 담지 못했을 때다. 시장의 흐름이 명확해 보이고 기회가 왔다는 확신이 들어도, 투자금이 부족하면 기대했던 수익에는 자연스럽게 한계가 생긴다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 자금 운용의 폭을 넓혀주는 스탁론이 다시 주목받고 있다.

최근 스탁론에 대한 인식 변화의 중심에는 금리 부담 완화가 있다. 22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품을 선보이면서, 과거처럼 이자 비용 때문에 망설일 이유가 크게 줄어든 것이다.

시장 변동성이 커질수록 기회는 짧고, 대응 속도는 곧 수익으로 이어진다. 제한된 자기자본만으로는 아쉬웠던 투자 구조를, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론으로 보완할 수 있는 환경이 만들어지고 있다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

