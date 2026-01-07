“우리 동네도 지하철이?” 경기도, 7조원 규모 ‘제2차 도시철도망’ 속도

경기도, ‘제2차 도시철도망’ 국회 토론회 9일 개최

성남·고양 등 경기도 12개 노선 실행 전략 모색

'제2차 경기도 도시철도망' 신속 추진 방안 논의

경기도가 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획(2026~2035)'에 반영된 사업들의 실질적인 추진 방안 논의를 위해 오는 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 국회토론회를 연다.

국회 토론회는 '우리동네 도시철도, 이제 시작이다!'를 주제로 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영된 12개 노선을 중심으로 종합토론을 진행할 예정이다.

토론회에서는 김동연 지사와 관련 시군 국회의원, 철도 관련기관 종사자, 학계·연구기관 전문가, 도민 등 100여 명이 참석할 예정이다.

특히 김성원, 김성회, 김승원, 김영진, 김영환, 김은혜, 김주영, 김준혁, 김태년, 문정복, 박상혁, 백혜련, 부승찬, 소병훈, 손명수, 안철수, 안태준, 염태영, 이기헌, 이상식, 이수진, 이언주, 정성호, 조정식, 한준호 등 25명의 국회의원(가나다 순)이 공동 주최자로 참여해 '경기도 도시철도 추진'에 대한 실질적인 사업추진 전략 모색에 도움이 될 전망이다.

토론회에서는 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획 수립 연구'를 수행한 경기연구원 박경철 부원장이 발제를 맡아, 제2차 경기도 도시철도망 구축계획의 의미와 국토교통부 승인 과정의 주요 쟁점을 살펴보고, 계획의 실행력을 높일 수 있는 추진 방안 등을 제시할 계획이다.

이어 박 부원장의 진행으로 종합토론을 진행한다. 토론자는 고태호 경기도 철도정책과장, 김포시 권재욱 철도과장, 광주시 김수라 스마트교통과장, 양주시 김지현 교통과장, 수원시정연구원 김숙희 선임연구위원, 용인시정연구원 홍기만 공간환경연구부장, 성남시정연구원 최진헌 연구위원, 고양연구원 백주현 도시환경연구실장, 시흥시정연구원 이상준 연구위원이 참여한다.

추대운 경기도 철도항만물류국장은 "제2차 경기도 도시철도망 구축계획을 통해 철도가 도민의 일상적인 이동 수단으로 자리 잡고, 철도 중심의 교통체계로 도약할 것"이라며, "이번 토론회를 바탕으로 국회와 도·시·군, 전문가 간 공감대를 형성하고, 도민이 체감할 수 있는 도시철도 사업이 차질 없이 추진되도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

한편, 제2차 경기도 도시철도망 구축계획은 2026~2035년을 대상으로 경기도 전역에 12개 도시철도 노선을 신설·연장하겠다는 10년짜리 법정 중기 계획이다. 경기도가 수립하고 지난해 12월 12일 국토교통부 승인을 받았다. 12개 노선 계획에는 1차(2016~2025)에서 추진되지 않은 6개 노선과 새로 추가된 6개 노선이 담겨 있다. 총 12개 노선의 길이는 104.48㎞, 총사업비 약 7조20000억원 규모다. 월곶배곧선, 용인선 연장, 수원도시철도 1호선, 모란판교선, 성남도시철도 1호선, 성남도시철도 2호선, 김포골드라인 학운연장, 판교오포선, 동백신봉선, 가좌식사선, 대곡고양시청식사선, 덕정옥정선 등이 담겨있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



