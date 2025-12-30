고개 숙인 김영섭 KT 대표…"정보보호, 최우선 과제로 삼을 것"

30일 KT 유출 사태 기자 브리핑 개최

"합동조사단 조사 결과 무겁게 생각"

"진심·의지 담은 고객 보상안 마련"

김영섭 KT 대표는 30일 "고객 여러분의 큰 불편과 걱정에 대해 깊이 사과드린다"며 "향후 KT의 변화되는 모습을 함께 지켜봐달라"고 말했다.

김 대표는 이날 종로구 광화문 KT 사옥에서 기자브리핑을 열고 무단 소액결제와 개인정보 유출 등 일련의 사태에 대해 고개 숙여 사과했다.

김 대표는 "고객 여러분들께 크나큰 불안과 심려를 안겨드렸던 침해 사고에 대해 반성과 참여의 심정으로 이 자리에 섰다"고 운을 뗐다.

그는 "어제 소액 결제 피해 및 침해 사고에 대한 민관 합동 조사단의 최종 결과가 발표됐다"며 "KT는 합동 조사단의 조사 결과를 아주 무겁게 받아들인다"고 했다.

이어 "문제가 되는 정보보호 시스템의 혁신뿐 아니라 고객의 불편과 염려 하나 하나마다 사죄와 반성의 의미를 담아서 보상하고 채워나갈 것을 약속한다"고 했다.

김 대표는 "고객 정보 보호를 회사의 명운이 달린 최우선 과제로 삼아 새롭게 태어날 KT의 계획은 물론 진심과 의지를 담은 고객 보상안에 대해 설명드릴 것"이라고 말했다. [관련 기사=KT "고객 해지 위약금 면제…매달 100GB 데이터 자동 제공"]

그는 끝으로 "고객의 안전, 모두의 편의, 고객의 만족, 이것을 더 높게 지키고 달성하는 데만이 우리 KT가 존재하는 이유임을 전사 임직원 모두가 가슴에 깊이 새기고 다시 새롭게 태어날 것을 굳게 약속한다"고 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



