예탁원·거래소, 증권발행·유통정보 실시간 공유한다…연간 13만건

한국예탁결제원이 한국거래소와 공동으로 추진하는 '증권의 발행·유통정보 공유체계 시스템 구축 사업'의 1단계를 성공적으로 완료했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 증권의 발행과 유통 과정에서 기관별로 별도 수집·입력·검증하던 증권정보를 실시간으로 공유할 수 있도록 하는 것으로, 양 기관이 보유한 대량의 데이터를 표준화하고, 발행부터 유통·권리까지 원활한 증권정보의 흐름을 시스템에 구현한 첫 사례다.

그동안 한국 자본시장 성장에 따라 증권의 발행 및 상장 업무(발행, 상장, 공시, 유통일정관리 등)는 지속 증가해 왔으나, 증권정보 영역은 종이 문서 접수, 홈페이지 공시조회 등 여전히 수작업 중심의 절차가 잔존하면서 업무 효율화에 한계가 있었다. 더욱이 양 기관의 업무 및 생성정보가 밀접히 연결돼 있음에도 각 처리 단계별로 단절돼 공표됨으로써 데이터 비표준화, 다음 단계 정보의 반복 재생산 등 비효율이 발생해왔다.

이에, 양 기관은 수작업 관행 타개 및 업무 효율화, 발행·유통 정보의 연계·순환으로 시장 데이터 전반의 신뢰 제고를 위해 상호 보유정보를 직접 송수신하는 공유시스템 구축·운영을 추진했다.

본 사업으로 정보수집단계의 단순 디지털화뿐 아니라, 데이터 표준화를 통해 상호 데이터 검증 및 이후 업무 자동화에 최적화한 맞춤형 API를 제공한다. 현재 양 기관 현행 시스템에 즉시 구현이 가능한 항목에 대해서 1단계 공유체계 개발이 마무리됐다. 정보 표준화 및 대량데이터 송수신 등을 위한 시스템 개편이 필요한 사항들과 관련해선 추후 차세대 시스템 구축과 연동해 2027년까지 개발을 완료할 방침이다.

예탁원은 "연간 약 13만건 규모의 자본시장 발행·유통정보가 공유되는 한국거래소와의 이번 사업으로 업무 효율성 및 정보 정합성이 크게 향상될 것"이라며 "특히 발행·유통·권리 흐름 전 단계에서 발생 가능한 정보 불일치를 체계적으로 해소함으로써, 자본시장 운영의 안정성과 투명성을 지속적으로 제고할 계획"이라고 말했다.





