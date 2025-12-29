가덕도신공항 부지 조성 닻 올라… 조달청 입찰공고

가덕도신공항 부지조성 공사가 닻을 올렸다.

가덕도신공항건설공단(이사장 이윤상)은 29일 조달청을 통해 '가덕도신공항 부지조성공사' 입찰공고를 실시했다고 알렸다.

부지조성공사는 설계·시공 일괄입찰(턴키)로 진행되며 공사기간은 당초 84개월에서 106개월로 결정됐다. 공사금액은 물가상승분을 반영해 10조 5000억원에서 10조7000억원 규모로 정해졌다.

공단은 입찰 참여 확대와 경쟁입찰 성립을 위해 공동계약 시 시공능력평가액 상위 10대 건설사의 공동수급체 구성을 3개사 이내로 허용했다. 최대 20개 지역업체가 추가 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있도록 '가덕도신공항 건설사업 지역기업 우대기준(국토교통부고시 제2024-226호)'을 적용했다.

부지조성공사 입찰에 참여하려는 업체는 오는 2026년 1월 16일까지 입찰참가자격 사전심사(PQ) 신청서를 제출하여야 하며 심사결과 적격업체를 대상으로 1월 29일 현장설명을 실시할 계획이다. 이후 6개월간의 기본설계서(우선시공분 실시설계서) 작성 후 설계심의 및 입찰가격 평가를 거쳐 2026년 8월경 실시설계 적격자를 선정할 예정이다.

공단 박성출 건설본부장은 "신속한 입찰공고로 사업추진의 전환점을 마련한 만큼 향후 절차를 차질 없이 이행해 사업을 본궤도에 올리고 안전하고 완성도 높은 공항을 건설하는 데 힘을 쏟아붓겠다"고 했다.

조달청 권혁재 시설사업국장은 "가덕도신공항 부지조성공사는 국토의 균형발전과 지방경제 활성화에 중요한 사업인 만큼 역량 있는 건설업체들의 적극적인 참여를 바란다"며, "신속한 계약업무 추진으로 신공항 건설이 차질없이 진행되도록 하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>