"소수란 이유로 불이익 안 돼" 李대통령, 희귀질환 치료·진단 지원책 개선

희귀질환 환우·가족 현장 소통 간담회

"개인으로서 감내하기 어려운 문제"

"희귀질환자 정책에 '과도한 지원' 반론 있어…국민 관심도 매우 적어"

이재명 대통령은 24일 "사람의 생명은 귀한 것인데 소수란 이유로 배제되거나 불이익을 입거나 소외되면 안 된다"며 희귀질환 환우와 가족들에 대한 치료·진단·복지 지원을 개선하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 서울 신촌세브란스 연세암병원 중입자치료센터에서 열린 '희귀질환 환우·가족 현장 소통' 간담회에 참석해 "희귀질환자에 대한 치료보장 문제는 개인으로서 감내하기 어려운 문제"라며 이같이 말했다.



이 대통령은 "극도로 소수이기 때문에 정부 정책으로 이를 모두 책임진다고 하는 것도 과도한 지원 아니냐는 반론도 있고, 관심도 매우 적기 때문에 지출된 예산에 비해서 경제적 필요성이나 이런 게 사실 매우 적은 측면이 있다"고 했다. 그러면서도 "어려운 문제"라며 "정부로서도 지금까지 상당 정도 희귀질환자에 대한 정책적 배려를 해왔다고 보여지는데, 여러분 입장에서는 당연히 충분하지 못할 것이고 이 상태에서 매우 힘들 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "새로운 정부에서는 희귀질환자에 대한 치료지원, 진단지원 또는 복지지원 등에 대해서 많은 개선책들을 준비하고 있다"며 "아직 시행되지 못한 부분도 있고 또 부족한 것들도 많이 있을 것"이라고 했다. 이어 "오늘 여러분들의 말씀을 한번 들어보고 필요한 조치들이 있으면 추가로 해나가도록 하겠다"고 덧붙였다.

성탄절 전날 열린 이날 간담회에서 이 대통령은 "성탄의 축복과 온기가 온 세상에 가득해야 할 텐데, 아마 여러분들은 그 속에서 매우 힘든 과정을 겪고 있다고 생각된다"며 환우 가족들을 위로했다. 의료진을 향해서도 "희귀질환 환자들과 가족들 때문에 상당히 많은 고심을, 또 고생을 하고 있을 것으로 생각된다"며 "여러분들의 헌신에 감사드린다"고 했다.

이 대통령은 "오늘 여러분들의 말씀을 많이 들어서 추가적으로 개선할 점들은 개선해보고, 희귀 난치병 환우들과 가족들에게도 성탄의 기쁨이 가득할 수 있길 바란다"고 말했다. 이날 행사에는 김혜경 여사도 동행했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



