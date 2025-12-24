본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도-삼양식품 맞손…‘불닭’ 입은 강원 특산물로 글로벌 시장 도전

이종구기자

입력2025.12.24 14:18

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도-삼양식품, K-푸드 육성 업무협약 체결

강원특별자치도(도지사 김진태)는 24일 도청에서 삼양식품(주)과 강원도 특성을 반영한 K-푸드 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

강원특별자치도(도지사 김진태)가 24일 도청에서 삼양식품(주)과 강원도 특성을 반영한 K-푸드 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강원도 제공

강원특별자치도(도지사 김진태)가 24일 도청에서 삼양식품(주)과 강원도 특성을 반영한 K-푸드 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 K-푸드 선두주자인 삼양식품(주)의 불닭소스를 도내 중소기업이 활용하여 신제품을 개발하고 국내외 시장 공략을 지원하기 위해 마련됐다.


이번 업무협약을 통해 양 기관은 △ 불닭소소를 활용한 협업제품 개발 지원 △ 협업 제품의 시제품 개발 및 상품화 지원 △ 제품 출시를 위한 상품화 과정 및 홍보(마케팅) 지원 △ 지역축제, 식품박람회 등과 연계한 판촉 지원 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 계획이다.

이를 위해 도에서는 'K-푸드 제품 개발 협업 지원' 사업을 시행해 신제품 개발 참여기업에 재정지원을 하고, 삼양식품(주)에서는 불닭소스 유무상 지원과 함께 상품화 과정 및 홍보(마케팅)에 참여한다.


2026년 1월 공모를 통해 참여기업을 선정, 제품 개발 및 시제품 생산 후 하반기부터 각종 축제 및 박람회 등에서 새로운 상품을 선보일 예정이다.


김진태 강원특별자치도 도지사는 "삼양식품이 글로벌 메가 히트 브랜드인 '불닭 소스'를 도내 기업들에 제공하기로 한 것은 기업 상생 가치를 실현하는 매우 과감한 결단이라며, 안흥찐빵, 춘천 닭갈비, 인제 황태 등 강원도의 우수한 식품 자원이 '불닭'이라는 강력한 브랜드 파워와 만나 전 세계인의 입맛을 사로잡는 글로벌 K-푸드의 새로운 표준이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무 향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"하나쯤은 사둬야 하나"…줄줄이 '사상 최고가' 찍은 금·은·백금

개인정보위, 19만 개인정보 유출 '신한카드' 조사 착수

새로운 이슈 보기