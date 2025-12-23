본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

새도약기금, 18만명 보유한 1.4조원 연체채권 매입

이창환기자

입력2025.12.23 09:19

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
새도약기금, 18만명 보유한 1.4조원 연체채권 매입
AD
원본보기 아이콘

금융위원회는 새도약기금이 카드사, 캐피탈사, 저축은행, 손해보험사, 대부회사 등이 보유한 장기 연체채권을 매입했다고 23일 밝혔다.


새도약기금은 장기채무로 고통받는 취약계층과 소상공인의 빚을 정부가 매입해 없애주는 채무조정 프로그램이다.

이번 3차 매입대상 채권은 7년 이상 연체, 5000만원 이하의 개인(개인사업자 포함) 무담보채권으로 총 규모는 18만명이 보유한 약 1조4700억원이다.


매입 즉시 추심은 중단되며, 매입채권 중 기초생활수급자 등 사회 취약계층 채무는 별도 상환능력 심사 없이 소각될 예정이다. 그 외 채권은 철저하게 상환능력을 심사한 후 개인파산에 준하는 수준으로 상환능력을 상실한 경우 1년 이내 소각하고, 그 외 상환능력이 현저히 부족한 경우는 채무조정을 추진한다.


채권금융회사는 지난주부터 채무자에게 채권 양도 예정 사실을 통지했으며 채무자는 내년 1월부터 새도약기금 홈페이지를 통해 추가적으로 본인 채무 매입 여부, 상환능력 심사 결과, 채권 소각 여부 등을 조회할 수 있다.

새도약기금이 세 차례 매입을 통해 확보한 대상채권은 약 7조7000억원 규모이며 수혜자는 약 60만명(중복 포함)이다.


새도약기금은 내년에도 대부회사 보유 장기 연체채권(수시 매입)과 함께 신용보증재단중앙회, 17개 신용보증재단, 상호금융업권(새마을금고·농협·수협·신협·산림조합중앙회)이 보유한 대상채권을 추가로 매입할 예정이다. 업권별로 매각되지 않은 대상채권이 추가 파악될 경우 이에 대한 인수도 단계적으로 추진할 계획이다.


한편 대부업권 상위 30개사(장기 연체채권 보유 기준) 중 새도약기금 협약에 가입한 대부회사의 수는 지난달 8개 대비 2개 증가하며 10개사로 늘었다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5억 넘는 '인간세탁기' 설치한 호텔, 90분 사용료 얼마인가 봤더니

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"中 관광객 제로시대 오나" 1월 일본행 항공편 2000건 넘게 무더기 취소

신원식 "尹, 술 마시다 얘기한 줄…계엄, 실제 일어나 크게 실망"

시즌1처럼 또 훔쳐보기…'흑백요리사2' 리뷰·별점 올리는 中 누리꾼

이례적인 장단기 금리 역전…예테크 효과 누리려면?

'靑 폭발물·김현지 실장 위해' 협박글…경찰, 작성자 추적 중

새로운 이슈 보기