꾸욱 꾸욱 눌러 쓴 편지, 안데르센 나라에선 더 이상 못 부친다

1624년부터 편지 배달 시스템을 구축한 덴마크에서 400년이 넘는 편지 배달의 역사가 막을 내린다. 21일 연합뉴스는 가디언을 인용해 덴마크 우정 서비스 당국인 포스트노르드가 오는 30일 마지막 편지 배달을 끝으로 다음 날부터 편지 배달 서비스를 영구히 종료한다고 보도했다. 포스트노르드는 "덴마크는 세계에서 가장 디지털화된 국가 중 하나"라며 "편지 배달 서비스에 대한 수요는 급감했지만, 온라인 쇼핑 증가로 소포 수요가 폭발적으로 늘어나 이에 대응할 필요가 있다"고 밝혔다.

덴마크는 1624년부터 우체국을 통해 편지를 주고받아 왔으나, 지난 25년간 편지 발송량이 90% 이상 감소했다.

앞서 스칸디나비아에 위치한 덴마크와 스웨덴은 2009년 양국의 우정 서비스를 통합해 포스트노르드를 출범시켰다. 덴마크는 1624년부터 우체국을 통해 편지를 주고받아 왔으나 지난 25년간 편지 발송량이 90% 이상 감소한 것으로 알려졌다. 이번 편지 배달 종료 조치는 덴마크에만 적용되며, 스웨덴에서는 기존과 같이 편지 서비스를 이용할 수 있다. 덴마크 우표는 환불 절차가 진행될 예정이다.

다만 국가 차원의 편지 배달 서비스는 종료되지만, 민영 기업인 '다오(DAO)'를 통해 덴마크에서도 편지를 보낼 수 있다. 다오는 2025년 한 해 약 3000만 통이었던 편지 배달량을 내년에 8000만 통까지 늘릴 계획이다. 철거한 덴마크 우체통 가운데 상태가 양호한 1000개는 이달 초 진행된 경매에서 개당 2000 덴마크 크로네(약 46만 원)에 약 3시간 만에 모두 판매됐다.

한편, 국내의 경우 편지 물량 감소라는 흐름은 덴마크와 유사하지만, 국가 차원의 편지 배달 서비스는 유지하고 있다. 과학기술정보통신부와 우정사업본부에 따르면 이메일·메신저 확산으로 일반 우편물은 지속해서 감소하는 반면, 등기·소포·택배 물량은 증가 추세다. 이에 따라 전국에 설치된 빨간 우체통의 수는 점진적으로 줄어들고 있으며 이용률이 낮은 지역의 우체통은 철거 또는 이전 설치가 이뤄지고 있다.

다만 농어촌·도서 지역과 고령층 이용을 고려해 완전한 폐지는 검토되지 않고 있다. 또한 우정사업본부는 무인 우편 창구, 모바일 우편 서비스, 전자문서 기반 등기 서비스 등을 확대하며 디지털 전환을 추진 중이다. 일부 지자체에서는 철거된 우체통을 문화 조형물이나 관광 자원으로 재활용하는 사례도 나타나고 있다.





방제일 기자



