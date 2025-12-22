"4개월 통합 컨설팅"…호텔신라, '맛있는 제주만들기' 28호점 재개장

제주 로컬 식재료에 호텔 노하우 더해

호텔신라, 맛제주 프로젝트 12년째 진행

호텔신라가 사회공헌 프로그램 '맛있는 제주만들기'의 28번째 식당 '한림돼지국밥'을 재개장했다고 22일 밝혔다.

제주시 한림읍 한림중앙로에 위치한 28호점 한림돼지국밥은 호텔신라 임직원의 재능기부를 통해 상권분석, 신메뉴 개발, 인테리어 개선, 서비스 및 조리 교육 등 전반적인 컨설팅을 거쳐 새롭게 문을 열었다.

이 날 재개장식에는 조상범 제주특별자치도청 안전건강실장, 정진홍 JIBS 사장, 고승철 제주관광공사 사장, 이용주 제주신라호텔 총지배인, 오주연 신라면세점 제주점장 등 30여 명이 참석했다.

호텔신라는 이번 맛제주 28호점 '한림돼지국밥'의 컨설팅을 통해 기존 메뉴인 국밥의 품질을 한 단계 끌어올리는 데 집중했다. 관광객과 신규 고객층 확보를 위한 신규 메뉴 개발도 진행했다.

'미나리국밥'과 '얼큰국밥'은 제주산 소사골과 돼지뼈를 혼합해 3일간 우려낸 깊고 진한 육수에 생강과 마늘 등 향신채소를 더해 누린내 없이 깔끔하고 감칠맛 높은 국물로 업그레이드했다. 또한, 한라산 용천수로 재배된 한림 지역산 미나리를 사용해 신선함과 향을 배가시켰으며, 제주 로컬의 맛을 고스란히 담아낸 것이 특징이다.

'김치말이 고기국수'와 '모닥치기' 등 새로운 메뉴도 선보인다. 김치말이 고기국수는 수비드 방식으로 조리한 돼지고기로 전통 제주 보쌈의 맛을 더욱 부드럽고 촉촉하게 완성했으며, 시원하고 감칠맛이 돋보이는 김치말이 국물과 조화를 이룬다.

모닥치기는 제주식 모둠 분식을 현대적으로 재해석한 메뉴로, 김치전롤, 돼지고기 보쌈, 순대 등 한림 지역의 특색을 담은 구성을 통해 관광객과 지역 주민 모두가 즐길 수 있도록 했다.

이 밖에도 식당 내·외부 인테리어를 개선해 운영의 효율성과 편의성을 높였으며, 고객이 쾌적한 환경에서 식사할 수 있도록 했다.

호텔신라가 올해로 12년째 이어오고 있는 '맛제주' 프로젝트는 제주특별자치도 및 지역 방송사 JIBS와 협력해 영세 자영업자의 재기를 지원하고, 제주 음식문화 경쟁력을 강화하는 지역 상생 프로그램이다. 28호점 김을자씨(67세), 이관태씨(69세) 부부는 서울에서 10년 이상 포장마차와 식당을 운영한 경험을 살려 제주 주요 관광지 인근에 식당을 열었지만, 예상보다 낮은 관광객 유입으로 식당 운영에 어려움을 겪던 중 '맛제주' 28호점에 지원해 최종 선정됐다.





