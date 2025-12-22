심뇌혈관질환에 신속 대응…권역·지역센터 5곳 추가 확충

복지부, 권역센터에 시설비 최대 15억 지원

24시간 전문진료체계 구축·지역간 의료 불균형 해소

정부가 심뇌혈관질환의 지역 격차를 해소하고 응급 환자에 대한 대응력을 높이기 위해 신규 심뇌혈관질환센터 확충에 나선다.

보건복지부는 내년 1월12일까지 '심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률'에 따라 권역 및 지역 심뇌혈관질환센터를 신규 공모한다고 22일 밝혔다. 중증·응급도가 높은 심뇌혈관 환자가 발생한 경우 지역 내에서 신속하게 치료받을 수 있는 '지역완결적 대응체계'를 강화하기 위해서다.

현재 지정된 심뇌혈관질환센터는 중앙심뇌혈관질환센터 1곳(서울대학교병원)과 강원·대구·제주·경남·광주 등 권역심뇌혈관질환센터 14곳, 서울·경기 의정부·고양·인천·경북 등 지역심뇌혈관질환센터 10곳 등이다. 복지부는 이번 공모를 통해 권역센터 1곳과 지역센터 4곳을 추가로 지정할 예정이다.

권역심뇌혈관질환센터는 광역 거점으로서 중증·응급 심뇌혈관질환에 대한 24시간 전문진료 체계를 구축하고 예방관리에 대한 홍보·교육 등을 담당한다. 특히 전남은 전국에서 심뇌혈관질환 발생률이 가장 높음에도 불구하고 권역센터가 설치되지 않아 환자들의 관내 이용률이 가장 낮은 지역으로 꼽혀왔다. 질병관리청 통계에 따르면 전남의 심근경색증 발생률은 10만명당 53.4건으로 서울(34.9건)을 크게 상회하는 반면 응급 심근경색 환자의 관내 이용률은 41.6%에 불과해 서울(89.6%)의 절반에도 미치지 못하는 실정이다.

이에 정부는 전남 지역 의료기관을 대상으로 권역센터를 지정할 계획이다. 지정된 기관에는 시설·장비비로 최대 15억원(국비 50%)이, 연간 운영비로 7억원(국비 50%)이 지원된다.

지역 내에서 적정 수준의 급성기 전문진료를 제공하는 지역심뇌혈관질환센터도 4곳을 추가 지정한다. 대상 지역은 광주, 부산, 대구 등 현재 지역센터가 설치되지 않은 8개 시·도다.

지역심뇌혈관질환센터는 지역 내 심뇌혈관질환에 대한 적정 수준의 급성기 응급·전문진료를 24시간 제공해야 한다. 지정 기관에는 연간 1억2500만원(국비 50%)의 운영비가 지원될 예정이다.

공모 대상은 관련 법령에 따른 지정 기준을 충족하는 종합병원급 의료기관이다. 선정된 기관은 지정 시점부터 3년간 지위를 유지하며, 향후 평가를 통해 재지정 여부가 결정된다.

이중규 복지부 공공보건정책관은 "권역·지역심뇌혈관질환센터 추가 지정을 통해 급성기 최종 치료의 지역 내 완결과 더불어 의료 접근성이 한층 강화될 것"이라고 말했다.





조인경 기자



