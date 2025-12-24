[2026 정시]동의대, '가·나·다'군에서 수능 100%로 선발

수능위주 전형과 실기·실적위주 전형

수능 100% 전형, '가·나·다' 모두 해당

동의대학교는 2026학년도 신입생 정시모집을 오는 12월 29일부터 12월 31일 오후 6시까지 실시한다. 정시모집의 확정 모집 인원은 수시의 이월인원을 반영해 12월 28일 동의대 입학처 홈페이지를 통해 공지될 예정이다.

동의대의 정시모집을 전형별로 살펴보면 수능위주 전형과 실기·실적위주 전형으로 구분된다. 수능성적 100%로 합격자를 선발하는 수능위주 전형의 수능-일반학생전형은 학과별로 '가', '나', '다'군 모두에서 학생을 선발한다.

실기·실적위주 전형의 경우 '가'군에 음악학과, 디자인조형학과, 레저스포츠학과, 태권도학과, '나'군에는 체육학과가 배정돼 있으며 수능 30%+실기 70%로 합격자를 선발한다. '나'군의 경기지도학과는 학생부교과 18%, 출결 12%, 서류 70%를 반영한다.

수능 성적의 반영은 인문사회과학대학, 상경대학, 의료보건생활대학, 한의과대학, 공과대학, 소프트웨어융합대학의 전 학과와 패션디자인학과, 영화학과, K-뷰티학과, 자유전공은 국어, 수학, 영어, 탐구를 25%씩 반영한다.

예술디자인체육대학의 음악학과, 디자인조형학과, 체육학과, 레저스포츠학과, 태권도학과는 국어, 수학, 영어, 탐구 영역 중 상위 3개 영역을 33.33%씩 반영한다. 특히 의료보건생활대학, 공과대학, 소프트웨어융합대학은 수학 미적분 또는 기하 응시자에게는 수학 취득 표준점수의 10%가 가산점으로 주어진다.

'나'군에서 실시하는 정원외전형은 수시의 이월인원에 한해 모집을 실시하며 수능에 응시하지 않아도 지원 가능하다. 농어촌학생전형과 특성화고동일계전형은 학생부교과를 100% 반영하며 조기취업형계약학과전형은 1단계 학생부 교과 100%+2단계 면접 100%로 선발한다. 평생학습자전형과 성인학습자전형은 서류 100%를 반영한다.

이정원 동의대 입학처장은 "동의대 입시 홈페이지에 전년도의 입시 결과를 비롯해 최근 3년간의 자료를 바탕으로 운영되는 합격 예측 프로그램을 활용하면 효율적인 지원 전략에 도움이 될 수 있다"며 "수험생 모두 자신이 원하는 학과에 합격해 아름다운 캠퍼스에서 만나길 희망한다"고 전했다.

