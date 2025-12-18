희망브리지, '임팩트 나잇 2025' 개최…LH·하이브·손보협회 등 수상

'올해의 파트너십' LH한국토지주택공사·하이브

'임팩트창출상' 손해보험협회·KB손해보험·엘줄라이엔터테인먼트

'특별공로상' 소방청 조인담 계장·해피빈·카카오 같이가치

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 18일 서울 용산구에서 열리는 '임팩트 나잇 2025'에서 한 해 동안 재난 피해 이웃을 위해 의미 있는 기여를 한 기업과 개인에게 '올해의 파트너십', '임팩트창출상', '특별공로상'을 수여한다고 밝혔다.

18일 열리는 ‘임팩트 나잇 2025’ 재난 대응 공로 시상 상패들. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

'올해의 파트너십' 수상자로는 LH한국토지주택공사와 하이브가 선정됐다. LH는 재난위기가정 지원과 이재민 구호 등 다양한 재난복지사업을 통해 안정적인 협력 기반을 구축한 공로를 인정받았다. 하이브는 최근 홍콩 고층아파트 화재 기부를 비롯하여 소속 아티스트들의 지속적인 기부 참여로 재난 시 사회적 연대를 확산한 점이 높이 평가됐다.

'임팩트창출상'은 손해보험협회, KB손해보험, 엘줄라이엔터테인먼트가 수상한다. 손해보험협회는 차수막 설치 사업 등 민관협력 기반의 재난 대응 사회공헌사업을 지속해 왔으며, KB손해보험은 심신안정실 조성 사업을 통해 재난 현장의 회복을 지원해 왔다. 엘줄라이엔터테인먼트는 진선규, 황찬성 등 소속 배우들이 참여한 '희망의 숲' 캠페인을 통해 대중의 기부 참여를 이끌어 낸 점이 평가됐다.

'특별공로상'은 소방청 조인담 계장, 재단법인 해피빈, 카카오 같이가치가 선정됐다. 조인담 계장은 소방청과 희망브리지 간 협업 과정에서 현장 수요를 반영한 지원 사업을 함께 기획했으며, 온라인 모금 플랫폼인 해피빈과 카카오같이가치는 올 한 해 재난 발생 시 신속한 모금 운영으로 국민 참여를 확대하는 데 기여했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>