대전시 '인빅터스 게임 2029' 최종 개최 '후보 도시'로 선정

세계 상이(傷痍) 군인들 재활·영웅적 정신 기리는 축제



대전·미국 샌디에이고·덴마크 올보르 등 총 3개 도시 최종 후보 도시로 공식 발표

대전시가 세계 상이(傷痍)군인들의 재활과 영웅적 정신을 기리는 축제인 '인빅터스 게임 2029' 최종 개최 '후보 도시'로 선정됐다.

영국 인빅터스 게임 재단(IGF)은 18일 오전 5시(한국시간 기준), 대한민국 대전시를 포함해 미국 샌디에이고(San Diego), 덴마크 올보르(Aalborg) 등 총 3개 도시를 최종 유치 후보 도시로 공식 발표했다.

대전시는 앞서 지난 2025년 6월 영국 인빅터스 게임 재단(IGF) 1차 심사를 통과하며 6개 유치 후보 도시에 포함됐으며, 이후 7월부터 11월까지 추가 자료 제출과 고강도 2차 심사를 성공적으로 마무리하며, 국제 사회에 높은 유치 역량을 입증했다.

인빅터스 게임은 2014년 영국 해리 왕자가 창설한 대회로, 국가를 위해 헌신하다 부상을 입은 참전용사들의 신체적·정신적 회복을 돕고 그들의 명예를 드높이는 데 목적이 있다.

특히, '6.25 전쟁의 상처를 국가발전의 원동력'으로 전환한 대한민국의 역사적 경험은 '상처를 회복의 동력'으로 바꾸는 인빅터스 정신과 가장 깊이 맞닿아 있어 의미가 크다.

인빅터스 게임 재단은 대한민국 대전이 최종 유치 후보국에 선정된 이유에 대해 "아시아 최초로 개최되는 인빅터스 게임이라는 역사적 의미를 중심으로 뚜렷한 비전을 제시한 것은 물론, 대회 이후에도 국내 상이군경의 재활 수요를 지원하고, 아시아 전역에서 인빅터스(Invictus) 운동의 확산을 촉진할 수 있는 지속 가능한 인빅터스 가치 기반을 구축하겠다는 강한 의지를 담고 있다"고 설명했다.

재단은 이와 함께 "기존 인프라를 활용하고 경기장들을 서로 인접하게 운영함으로써, 대한민국 대전은 혁신과 지역적 확장성을 동시에 실현할 수 있음을 효과적으로 보여줬다"고 소개했다.

나아가, 대전시는 국내·외 다양한 국제행사 개최 경험을 바탕으로 안정적인 대회 운영 역량을 확보하고 있으며, 스포츠 인프라를 비롯해 숙박, 교통, 컨벤션 시설까지 완벽하게 갖춘 준비된 도시로서, 대회 유치에 최적의 여건을 갖췄다는 평가다.

'인빅터스 게임 2029' 유치는 대전시, 국가보훈부와 대한민국상이군경회가 굳건한 '삼각 협력 체계'를 구축하고 한마음으로 추진해 온 국가적 사업이다.

앞으로 제출될 유치신청서와 최종 프레젠테이션(PT)에서는 중앙정부-지자체-상이군경회가 공동 참여하는 이상적인 실행 체계와 인빅터스 게임의 정신을 기리고자 하는 대한민국의 강력한 범국가적 개최 의지를 확고하게 전달할 예정이다.

이번에 발표된 3개 최종 유치 후보 도시는 인빅터스게임재단(IGF)이 발표한 일정에 따라 유치 경쟁(현장실사 및 유치신청서 제출 등)을 진행하게 되며, 최종 개최지 발표의 핵심인 최종 PT는 2026년 6월경 진행될 예정이다.

이장우 대전시장은 "인빅터스 게임은 단순한 스포츠 대회가 아닌, 국제 사회에 기여하고 보훈 문화를 확산할 수 있는 절호의 기회"라며 "이번 최종 후보 도시 선정은 상이군인들의 재활을 넘어 그들의 삶을 회복시키는 인빅터스 정신을 전 세계에 가장 잘 구현할 수 있다는 점을 인정받은 것"이라고 강조했다.

이어 "앞으로도 국가보훈부 및 대한민국상이군경회와 함께 모든 역량을 집중해 대전시 유치 확정이라는 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>