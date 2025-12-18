뉴온, 어린이 키성장 건기식 '매직키드' 홈쇼핑 첫 론칭

글로벌 라이프케어 브랜드 뉴온 뉴온 123840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,010 전일대비 2 등락률 +0.20% 거래량 84,660 전일가 1,008 2025.12.18 14:13 기준 관련기사 뉴온, 비수익 진공증착 장비사업 정리 및 체질개선뉴온, 유산균발효굴추출물 기반 키성장 건기식 1개월 패키지 출시뉴온, 여름 휴가비 지원 다이어트 프로모션 진행 전 종목 시세 보기 close 이 어린이 키성장 건강기능식품 신제품 '매직키드(Magic Kid)'를 홈쇼핑에서 선보인다고 18일 밝혔다.

매직키드는 키성장 기능성을 인정받은 신원료 '한삼덩굴추출분말(HSy2)'을 활용해 뼈 형성·에너지 생성·정상적인 면역기능을 고려한 복합기능성 제품이다. 핵심원료 HSy2와 함께 비타민K, 아연, 나이아신, 비타민 B군 등 성장기 필수 영양소를 함유하고 있다. 아이들이 매일 섭취하기 간편한 열대과일맛 젤리스틱으로 출시됐다.

HSy2는 전남 보성 지역에서 친환경 방식으로 재배된 한삼덩굴을 원료로 사용한다. 인체시험과 동물시험을 통해 일일 성장속도, 연간 성장 변화 등 성장 관련 지표, 성장판 관련 수치 증가와 같은 생체 지표 개선 효과를 확인했다.

뉴온은 배우 이종혁의 아들 이준수 씨를 매직키드 광고 모델로 기용했다. 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'를 통해 밝고 친근한 모습을 보여주며 많은 사랑을 받은 인물이다. 회사 관계자는 "매직키드가 전달하고자 하는 건강한 성장 메시지를 소비자들에게 친밀하게 전할 수 있는 최적의 모델"이라고 설명했다.

뉴온 관계자는 "매직키드는 천연 유래 원료인 HSy2를 기반으로 개발된 건강기능식품으로 보다 안전하게 섭취할 수 있는 특징"이라며 "홈쇼핑 첫 론칭을 통해 더 많은 소지자들이 매직키드의 과학적 설계와 차별성을 직접 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.

뉴온은 올해 상반기 '유산균발효굴추출물(FGO)'을 적용한 '키앤조이(Key&Joy)'를 출시해 첫 방송에서 약 5억원의 판매고를 기록했다. 이를 통해 뉴온은 기능성 원료 중심의 성장 솔루션 기업으로 입지를 빠르게 구축했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



