[인사]교보생명

최동현기자

입력2025.12.15 11:36

<승진>


[경영임원 승진]

◆전무


▲영업지원담당 겸 컨설턴트불편지원센터장 손영대 ▲우수조직순증담당 이관상 ▲신사업기획담당 이철 ▲리스크관리담당 박종길


[경영임원 신규선임]

◆상무


▲강남권역담당 배대근 ▲부산권역담당 노현우 ▲법인1본부장 권범석 ▲건강보장사업부장 최지광 ▲정보보안담당 김보경 ▲대체투자사업본부장 박정범 ▲투자자산관리담당 장재웅 ▲선임계리사 양회은 ▲현업AI지원담당 박성주 ▲비서팀장 김지영 ▲AX전략팀장 박창원


<이동>


◆권역담당


▲강북 김준현 ▲호남 문광수 ▲경인 성시현


◆담당·실장


▲자산운용전략담당 이동모 ▲전사AX지원담당 겸 그룹경영전략담당 신중하 ▲AI테크담당 이태동 ▲종합자산관리담당 김계완 ▲보험서비스지원실장 유정구


◆본부장·사업부장


▲AM1본부장 김기범 ▲AM2본부장 정기환 ▲법인사업본부장 문영미 ▲법인2본부장 문정원 ▲가족/노후보장사업부장 노중필


◆팀장


▲CSM전략 김헌재 ▲영업기획 안철균 ▲현업AI지원2 조지현 ▲영업지원 정석윤 ▲평생든든고객지원 유동엽 ▲우수조직순증 노경환 ▲노블리에/시장확대지원 조홍래 ▲마케팅기획 박홍규 ▲가족/노후상품전략 김현숙 ▲보장유지지원 강호식 ▲지급심사 김선아 ▲보험서비스기획 김시옥 ▲준법지원 이호영 ▲소비자보호 강경아 ▲채널성장전략 성낙완 ▲인사지원 김진수 ▲LDI운용 이영록 ▲액티브운용 변영현 ▲경영관리 오석일 ▲비즈니스예측모형 이용진 ▲투자자산심사 정유선 ▲오픈이노베이션 권영백 ▲WM 배범식 ▲신탁/수익증권운용 이대철 ▲AI성과관리 정길진 ▲현업AI지원1 우은지 ▲AI서비스개발 박상준 ▲AI데이터지원 채홍병 ▲AI인프라운영 김진중





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

