본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

일하기 좋은 강소기업 스패로우, 가족친화인증기업 선정

박형수기자

입력2025.12.15 10:46

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

애플리케이션 보안 전문 기업 스패로우는 성평등가족부가 주관하는 '가족친화인증기업'에 선정됐다고 15일 밝혔다.


가족친화인증제도는 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제 등 근로자가 일과 가정의 균형을 이룰 수 있도록 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 주어지며, 인증 유효기간은 3년이다.

스패로우는 임직원이 각자의 상황에 맞춰 근무 시간을 선택할 수 있는 시차 출퇴근제와 함께 3년 근속마다 휴가와 함께 휴가비를 지원하는 리프레시 제도, 주택자금 대출제도, 자기계발비 지원 등 다양한 제도를 시행하며 가족친화경영을 적극적으로 실천해왔다.


장일수 스패로우 대표는 "앞으로도 임직원들이 일과 가정을 조화롭게 이루며 높은 업무 몰입도를 발휘할 수 있도록 지원하고, 회사와 임직원이 함께 성장하는 환경을 조성해 기업 경쟁력을 지속해서 높여 나가겠다"고 말했다.


일하기 좋은 강소기업 스패로우, 가족친화인증기업 선정
AD
원본보기 아이콘



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

낙찰가율 1만1770%…1400만원 임야, 17억원에 낙찰한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

"혼나면 되는데 왜 직업까지 빼앗나" 박나래·조세호 응원 MC몽 논란 일자 결국

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

트럼프 "내년 중간선거 승리 장담 못 해"…Fed엔 '금리 1% 이하' 요구

새로운 이슈 보기