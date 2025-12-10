'김대중 노벨평화상 25주년' 맞아, 李대통령 "위대한 대한국민도 자격 충분"

"최초의 평화적 정권 교체로 민주주의 토대 한층 단단해져"

IMF 외환위기 극복 과정도 언급

"'서생의 문제의식'과 '상인의 현실감각'으로 국민 삶 개선"

이재명 대통령이 김대중 전 대통령의 노벨평화상 수상 25주년을 맞아 "위대한 대한국민이야말로 김대중 대통령님과 나란히 노벨평화상을 받을 자격이 충분하다"고 밝혔다. 지난해 '12·3 비상계엄' 사태를 평화적으로 극복해 낸 국민의 저력을 김 전 대통령의 민주주의 유산과 직접 연결지으며 평가한 것이다.

이 대통령은 10일 페이스북에 올린 글에서 "25년 전 오늘, 김대중 대통령께서 한국인 최초로 노벨평화상을 수상하셨다"며 "민주주의와 인권, 한반도 평화를 위해 평생을 헌신하신 삶에 세계가 보낸 찬사이자 존경의 표현이었다"고 회고했다. 그러면서 "김대중이라는 이름이 대한민국을 넘어 세계 민주주의 역사에 깊이 새겨진 순간이었다"고 말했다.

이 대통령은 국제통화기금(IMF) 외환위기 극복 과정에서 김 전 대통령 리더십을 소환하며 현재 대한민국의 기반 역시 그 연장선에 있다고 강조했다. 이 대토령은 "오늘의 대한민국은 대통령님이 계시기에 가능했다"며 "IMF 국난 속에서도 미래를 내다보고 정보산업(IT) 고속도로를 구축하며, 지원은 하되 간섭은 않는 '팔길이 원칙'으로 문화·예술을 존중하고 장려한 혜안 덕에 대한민국은 디지털 강국이자 문화 선도국으로 도약할 수 있었다"고 평가했다.

김 전 대통령이 이룬 최초의 평화적 정권 교체가 오늘의 민주주의를 지탱하는 토대였다는 점도 부각했다. 이 대통령은 "무엇보다 우리 역사상 최초의 평화적 정권 교체로 민주주의의 토대가 한층 단단해졌기에, 지난 겨울 내란 위기도 슬기롭게 극복할 수 있었다"며 "국회 앞에 모였던 수많은 '김대중들'의 용기와 연대는 전 세계에 새로운 희망과 영감을 주었다고 자부한다"고 했다. 이어 "유례없는 민주주의 위기를 평화적으로 극복해낸 위대한 대한국민이야말로 김대중 대통령님과 나란히 노벨평화상을 받을 자격이 충분하다고 믿는다"고 했다.

앞으로 국정 운영의 기준도 김 전 대통령이 제시한 철학에서 찾겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 "앞으로 우리가 나아가야 할 길 역시 대통령께서 걸어오신 길 위에 있다"며 "치열한 '서생의 문제의식'과 실용적인 '상인의 현실감각'을 바탕으로 국민의 삶을 개선하고, 국가의 더 나은 내일을 열어가겠다"고 언급했다.

이 대통령은 김 전 대통령의 발언을 인용해 '국민이 언제나 승리하는 것은 아닙니다. 그러나 마지막 승리자는 국민입니다'라는 문장을 소개하고 "대통령님의 통찰을 나침반 삼아, 어떤 난관과 시련에도 오직 주권자이신 국민을 믿고, 국민의 뜻을 따라 걷겠다"고 다짐했다.





